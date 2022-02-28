台東催打流感疫苗 接種贈禮品

2022/02/28 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕為提升流感疫苗接種人口涵蓋率，自三月一日起至台東十六鄉鎮市衛生所接種流感疫苗，即可獲贈送價值一百元以下禮品，送完為止。

籲長者、學齡前幼兒快施打

台東縣衛生局呼籲年滿六個月以上民眾，尤其是家中六十五歲以上長者、學齡前幼兒、照顧六個月內嬰兒之父母及醫事防疫人員等民眾要儘快接種，保障自身及周遭人員的健康。

衛生局表示，我國流感季節約為每年十一月至次年三月，依疾病管制署監測資料顯示，每年約有百分之十四的人因肺炎或流感就醫。感染流感後所引起之嚴重度與個體免疫力、潛在疾病及年齡等因素有關，常見症狀為發燒、咳嗽、肌肉痠痛等，病程約一至二週，嚴重會併發肺炎、心肌炎、腦炎等疾病。

衛生局說，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均可達百分之卅到八十；對因流感而住院的保護力約有百分之四十一，對重症保護力則可達百分之八十二；接種後約六個月後，保護力會逐漸下降，所以必須每年接種一次。

與武肺疫苗間隔7天以上即可

衛生局指出，流感疫苗已於今年一月六日開放全民施打，提醒民眾流感疫苗須與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗間隔七天以上才可接種，民眾欲施打流感前請務必確認疫苗間隔時間。

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