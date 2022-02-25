228連假疫苗接種 台東不打烊

台東228連假疫苗接種不打烊，台東縣災害警覺教育館開設隨到隨打站。（記者陳賢義攝）

2022/02/25 05:30

今起一連四天 在台東縣災害警覺教育館開設隨到隨打站

〔記者陳賢義／台東報導〕加速提升民眾免疫保護力及增加疫苗接種的便利性，台東縣二二八連假不打烊，廿五日至廿八日區分三時段在台東縣災害警覺教育館開設隨到隨打站，每一場次限量三百五十名，提供AZ、BNT及高端疫苗，不限接種劑別，鼓勵民眾踴躍前往施打，保護自己也保護家人。

每日三時段 每場限350名

台東縣長饒慶鈴表示，縣府已於廿一至廿四日在新馬蘭文化健康站辦理疫苗隨到隨打站，情況踴躍，每場次皆有三百五十人左右，為服務更多鄉親，廿五日至廿八日加開早、下午及晚上場連假不打烊疫苗接種場次，包括每日上午八時至十一時卅分、下午一時至四時卅分，以及下午五時至晚間八時卅分等三個時段。

提供AZ、BNT及高端

縣衛生局表示，此次限量隨到隨打站僅針對AZ、BNT及高端疫苗接種，民眾前往接種疫苗前務必留意並確認是否疫苗間隔已期滿，例如需與其他疫苗（流感、肺鏈、破傷風等）接種時間間隔七天；接種第二劑者，若第一劑接種AZ者，兩劑需間隔八週；第一劑接種BNT、莫德納及高端者，兩劑需間隔四週；接種追加劑者，需與第二劑間隔滿十二週（八十四天），如符合接種條件應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

另外，十二歲至未滿廿歲民眾，如欲接種，應持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，本人與家長於現場共同簽署意願同意書。相關疑問，可洽詢衛生所或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法