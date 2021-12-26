台東》冷空氣催促 台東鸞山梅花綻放

延平鄉鸞山梅花盛開，純白似雪景，吸引不少賞花客拍照打卡。（記者陳賢義攝）

2021/12/26 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕冷空氣接連報到，冷颼濕寒的天候促使台東縣延平鄉鸞山山區梅樹趕在明年元旦前綻放，成片純白猶如童話世界中瑞雪紛飛的美麗場景，吸引不少民眾及遊客前往賞景，成了嚴冬裡另一打卡熱點。

這幾年受到暖冬影響，鸞山梅子已連續三年歉收，而今年十一月八日就有冷空氣報到，十一月十一日又出現一九八二年以來最早襲台的大陸冷氣團，十二月中旬又有鋒面接續來襲，加上雨水充足，致使原本應在十二月底開花的鸞山梅樹，提早在十二月中旬就陸續盛開，這幾天已開了五成，吸引不少人利用週休假期前來賞花。鸞山森林博物館長阿力曼表示，今年受到天候影響，鸞山梅樹提早約一星期開花，從「會走路的樹」景點到「森林博物館」沿線接力綻放，「松林梅有機自然生態農場」一帶也開了五成，預估花期可到明年元月中旬。

松林梅自然生態農場主人何介臣表示，梅花應在十二月底開花，若以國曆換算似「提早」開花，但以農民曆來看卻是準時開花。因為梅花的花期是春節前一個月左右，現距離春節約一個月，現在開花算正常。

何介臣表示，以二○○七年二月十八日春節為例，當年梅花盛開是在一月廿日左右；二○二○年則在元旦期間，當年春節是在一月廿五日，因此，今年以農曆春節換算應是正常。其次，今年冷空氣和鋒面提早報到，加上露水充足，梅花恣意怒放，梅農無不期盼已連續三年歉收的窘境，今年能有好結果。

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