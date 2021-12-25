台東碩士女青農鳳梨釋迦果園 蟬聯冠軍

嫁到台東種鳳梨釋迦的林沛縈（左）連續兩年奪果園評鑑冠軍。（記者黃明堂攝）

2021/12/25 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東區農業改良場昨天公布優質果園評鑑競賽結果。擁碩士學位的卅三歲女青農林沛縈蟬聯鳳梨釋迦評鑑冠軍。大目種釋迦冠軍是銓益農業運銷合作社葉心言。

鳳梨釋迦組冠軍台東地區農會林沛縈，亞軍是鹿野地區農會鍾昌隆、銓益農業運銷合作社鄭承有，季軍是台東地區農會賴紀芬、銓益農業運銷合作社林詔紅、銓益農業運銷合作社張勝堯。

大目種釋迦冠軍是銓益農業運銷合作社葉心言，亞軍是台東地區農會謝鳳如和賴信榮，季軍是鹿野地區農會鄭素貞、台東地區農會林世棆、太麻里地區農會沈信德。連續兩年獲得鳳梨釋迦組冠軍的林沛縈是台南女兒，念嘉義大學園藝研究所時和丈夫認識結婚，畢業後回台東種釋迦，剛開始向公婆學習，後來夫妻倆自己租地種，建立自己的品牌。

她採用草生栽培，田間都是草被植物。她說，雜草會保護根系避免直接受到刺激，也會自然達到生態的平衡，彼此產生天敵，草被下會有蚯蚓，翻鬆土壤，讓空氣進到土壤內。

面對中國暫停輸入台灣鳳梨釋迦，她說，早已有心理準備，幾年前就分散銷售風險，七分外銷，三分內銷，現在和通路商聯絡做宅配，一半外銷，一半透過電商平台銷售國內市場。

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