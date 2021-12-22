馬當部落聚會所 饒慶鈴：2月前動工

馬當部落即將興建聚會所，眾長老昨天在預定地辦年度平安祭，在各角落進行傳統儀式。（記者黃明堂攝）

2021/12/22 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市阿美族馬當部落是全台人口最多的部落，因無聚會所，數十年來祭無定所，縣長饒慶鈴宣布將投入兩千六百萬元興建聚會所，已完成招標，明年二月前動工，希望明年底前啟用。

爭取卅年三度落空 上月終於決標

馬當部落原住民有三千多人，居全國各部落之冠，卅年來爭取聚會所三度落空，地點確定後，縣府原預計去年動工，卻又延到今年才完成設計，歷經四次流標後提高經費，才在十一月決標。

聚會所預定地是公園用地，加上停車場，面積有八分，族人等不及聚會所完成，昨天先在已割掉雜草的預定地上搭起帳棚，舉辦一年一度的平安祭，「伊都卡賴」年齡階層長老進行傳統祭儀。

預定地辦平安祭 饒慶鈴宣布好消息

饒慶鈴及市長張國洲各率原民服務團隊到場，宣布聚會所準備動工的訊息。她說，馬當部落有三千多人，一直沒有自己的聚會所，現在確定工程已發包，將擇良辰動工後，十個月內完工，全台最大部落將有漂亮地方舉辦歲時祭儀。

一併興建文健站 希望明年底前啟用

原民處長方銘總說明，縣長已指示縣府全力配合，盡速核發建照，快則明年一月，慢則春節過後動工，聚會所包含聚會所鋼棚、公共廁所及文化健康站各一棟。聚會所採用九面傘狀設計，入口為大型景觀石，配合環保綠化建築，區段徵收土地加入海綿城市設計理念，同時也是綠建築之示範點之一，除可提供部落族人傳統祭儀場地使用外，並可提供族人特殊慶典及休閒活動等使用，聚會所旁一併興建部落文化健康站，給部落長者更舒適、良好的學習活動空間。

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