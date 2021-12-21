不老騎士到台東 送百床棉被助獨老

不老騎士們在耶誕前夕送上百床冬被，關懷台東獨老。（記者陳賢義攝）

2021/12/21 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕由台灣傳神居家照顧協會牧師李志偉帶領的第八屆「聖誕傳騎寒冬送暖︱單車環台」活動，十餘位不老騎士們昨天首站由台東出發，台東縣副縣長王志輝偕縣社會處團隊在縣府前廣場迎接，在耶誕節前夕捐贈冬被，傳愛給台東獨居老人，也將關愛的溫暖傳送到社會每處角落。

隊員平均年齡 77歲以上

十餘位不老騎士展現旺盛精神及熱情，王志輝十分肯定這群不老騎士「老當益壯」，也希望他們能夠健康愉快及一路平安。王志輝表示，「聖誕傳騎寒冬送暖︱單車環台」連續三年行經台東縣，並在耶誕佳節前夕千里傳愛，社團法人台灣傳神居家照顧協會取名「傳神」，就是具有希望我們生活及身體各方面要「傳神」，另一意義就「傳遞神的旨意」，今年參與的隊員平均年齡在七十七歲以上，可說是一趟不容易的旅程，實在值得後生晚輩學習效法。

傳播福音 87歲蘇奶奶開心

從不缺席的八十七歲蘇奶奶說，給獨居老人溫暖，他們也給我們溫暖，靠著喜樂的心及健康的身體傳播福音，非常開心。李志偉則說，這群不老騎士把健康與喜樂分享給弱勢高危險的獨居老人，希望他們不要等吃、等睡、等時間，只要願意走出來，就會有不同的世界。

今年行程縮短 將到宜花送暖

往年環島騎行都是十四天，今年因碰到上週六是公投投票日，將行程縮短為七天六夜，台東是首站，接續將前往花蓮、宜蘭，雖然只有半島，但不減他們關懷獨老的熱情。

縣府社會處長陳淑蘭表示，不老騎士連續兩年從台北到台東，捐贈一百床棉被給獨居老人，特別感受台灣傳神居家照顧協會的宗旨理念「老老介護」，即「老人幫老人」精神，鼓勵長者多走出戶外，參與社區活動或至鄰近社區關懷據點參加課程，延緩老化，健康樂活。

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