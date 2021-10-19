助長濱、大武建住宿長照機構 劉櫂豪爭取2.25億

讓失能長者能獲得優質長期照顧服務，立委劉櫂豪協助推動長濱鄉、大武鄉新建住宿式長照機構。 （劉櫂豪服務處提供）

2021/10/19 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕立委劉櫂豪協助推動衛福部「109年度獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助台東縣大武鄉及長濱鄉新建住宿式長照機構，核定各75床、1億1250萬元，兩案合計2.25億元，期能提升大武及長濱失能長者的長期照顧服務，減輕家庭負擔，並提供在地就業機會。

劉櫂豪表示，台東地區65歲以上長者占總人口比例從2011年的13.16％，逐年提升至2020年的17.46％，已屬高齡化社會人口結構，為提升東海岸及南迴地區的長照服務，爭取衛福部補助合計2.25億元，分別在長濱鄉及大武鄉新建住宿式長照機構。

劉櫂豪表示，大武鄉規劃於復興段1273-1277地號，基地面積1197平方公尺，新建地下1樓、地上5樓的住宿式機構，總床數75床，包含一般失能57床、管路個案5床、失智個案12床、隔離床1床，分別設在2、3、4樓，1樓為公共空間，5樓為員工宿舍。

長濱鄉則規劃在1160地號及1161地號部分土地，基地面積5081.83平方公尺，採一層建築，總床數75床，包含失智症專區12床、管路個案5床、一般失能長者57床、隔離床1床，其中單人房13間、雙人房62間，兩地住宿式長照機構預計2024年完工營運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法