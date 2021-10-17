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    台東釋迦找出路 明年初進軍印尼

    台東釋迦開發出印尼市場，明年可望外銷雅加達，20呎貨櫃1001箱6公噸。（記者黃明堂攝）

    台東釋迦開發出印尼市場，明年可望外銷雅加達，20呎貨櫃1001箱6公噸。（記者黃明堂攝）

    2021/10/17 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕全國農業金庫所屬農金安心GO電商平台，協助行銷台東有機驗證、友善環境審認及生產履歷釋迦，獲貿易商支持，目前獲得訂單將出口20呎貨櫃1001箱6公噸，預定明年1月20日到印尼雅加達。

    獲訂單20呎貨櫃1001箱6公噸

    中國打壓台灣釋迦，以蟲害為由暫停輸入。為了要幫忙增加釋迦的市場出路，提高農民所得，農業金庫和台東大學昨天合作舉辦「提升釋迦產業競爭力座談會」。包括立委劉櫂豪、副縣長王志輝等人皆出席，縣內主要釋迦產銷合作社負責人及釋迦農民共約60人參加座談會。

    台東大學友善農漁中心主任劉烱錫教授表示，台東釋迦栽培面積5500公頃，占全國95%，產量近6萬公噸，目前僅約200公頃建立產銷履歷，約20公頃通過友善環境審認與有機驗證，透過座談會，希望農民可以增加產銷履歷和有機釋迦的生產。

    農業金庫董事長吳明敏表示，希望逐步增加國內外高所得高價位市場，加工品可以增值，又適合長途運送，具國際市場的開拓潛力。

    預定明年1月20日貨到雅加達

    為突破中國打壓台灣農產，目前政府及民間開發多元外銷市場，現場宣布台東釋迦可望在明年初進軍印尼。世界華商經貿聯合總會長林基成已向農業金庫「農金安心GO」下單，將出口20呎貨櫃1001箱6公噸，預定明年1月20日到達雅加達。

    農糧署官員鼓勵農民做好病蟲害防治，達到國際貿易水準，並且特別提醒勿對鳳梨釋迦過早採果，以免品質劣化，影響外銷推展。縣府農業處長許家豪也提醒農民合作供貨，以利包裝選果規格化。

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