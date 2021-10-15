《台東》南迴救災網成形 大武消防分隊新家啟用

大武消防分隊遷 建廳舍昨日落成剪綵。（記者陳賢義攝）

2021/10/15 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕提升南迴地區防救災能力及裝備，台東縣消防局大武大隊大武分隊遷建廳舍昨落成剪綵，台東縣政府秘書長盧協昌到場祝賀，期盼能有效提升救災量能，讓南迴線的救災救護網絡更為完整，並表示，加上達仁、金峰、大溪、太麻里分隊，南迴四鄉與安朔草埔隧道5個消防廳舍建設全到位。

落成剪綵典禮在大武鄉社區婦女成長協會迎賓舞中熱鬧開場，由盧協昌、消防署副署長李永福等人剪綵。盧協昌表示，回顧12年前的莫拉克風災重創南迴4鄉，當時南迴線只有2個消防分隊，由於台東幅員廣闊、地形狹長，加上南迴地區山路蜿蜒且地處偏遠，救災更是不易；為了達到第一時間救災救護的目標，縣府不僅擴編消防人力，也爭取興建廳舍，經過多年努力，如今大武遷建廳舍啟用，加上達仁、金峰、大溪、太麻里共5個分隊，讓南迴線的救災救護網絡更為完整。

消防局表示，大武分隊遷建廳舍為地上3層、屋突2層的建築物，總樓地板面積約961平方公尺，目前編制10位消防人員，配置小型水箱車、水箱車及水庫車各1輛、救生艇及救災後勤車、救護車各1輛。

大武分隊舊址位於大武鄉尚武村，隨著消防人員擴編及配置各式救災救護車輛與器材增加，舊舍空間嚴重不敷使用，縣府爭取中央經費約4000萬元，加上台東林區管理處、大武鄉公所及鄉長黃建賓力挺，順利取得工程興建用地，8月下旬完工。

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