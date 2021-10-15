為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    《台東》南迴救災網成形 大武消防分隊新家啟用

    大武消防分隊遷 建廳舍昨日落成剪綵。（記者陳賢義攝）

    大武消防分隊遷 建廳舍昨日落成剪綵。（記者陳賢義攝）

    2021/10/15 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕提升南迴地區防救災能力及裝備，台東縣消防局大武大隊大武分隊遷建廳舍昨落成剪綵，台東縣政府秘書長盧協昌到場祝賀，期盼能有效提升救災量能，讓南迴線的救災救護網絡更為完整，並表示，加上達仁、金峰、大溪、太麻里分隊，南迴四鄉與安朔草埔隧道5個消防廳舍建設全到位。

    落成剪綵典禮在大武鄉社區婦女成長協會迎賓舞中熱鬧開場，由盧協昌、消防署副署長李永福等人剪綵。盧協昌表示，回顧12年前的莫拉克風災重創南迴4鄉，當時南迴線只有2個消防分隊，由於台東幅員廣闊、地形狹長，加上南迴地區山路蜿蜒且地處偏遠，救災更是不易；為了達到第一時間救災救護的目標，縣府不僅擴編消防人力，也爭取興建廳舍，經過多年努力，如今大武遷建廳舍啟用，加上達仁、金峰、大溪、太麻里共5個分隊，讓南迴線的救災救護網絡更為完整。

    消防局表示，大武分隊遷建廳舍為地上3層、屋突2層的建築物，總樓地板面積約961平方公尺，目前編制10位消防人員，配置小型水箱車、水箱車及水庫車各1輛、救生艇及救災後勤車、救護車各1輛。

    大武分隊舊址位於大武鄉尚武村，隨著消防人員擴編及配置各式救災救護車輛與器材增加，舊舍空間嚴重不敷使用，縣府爭取中央經費約4000萬元，加上台東林區管理處、大武鄉公所及鄉長黃建賓力挺，順利取得工程興建用地，8月下旬完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播