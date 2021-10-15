《台東》鳳梨釋迦收入保險 劉櫂豪爭取開辦

立委劉櫂豪（左二）挺台東釋迦農，力爭開辦「鳳梨釋迦農民收入保險」。 （劉櫂豪服務處提供）

2021/10/15 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕中國政府9月10日無預警宣布台灣鳳梨釋迦暫停輸入，立委劉櫂豪為保障農民收入，向農委會爭取開辦鳳梨釋迦農民收入保險，農委會13日正式公告，從公告日起至10月31日止開賣保單，最低保障每公頃40萬元及45萬元收入2種保單，並補助6成保險費用，減輕農民負擔，以最低保障每公頃40萬元收入計算，農民保費僅673元。

每公頃保障最少40萬元收入

劉櫂豪也提醒農民，如已於2021年4月至6月期間，就同一地號土地投保釋迦收入保險，不得再行投保這次推出的鳳梨釋迦保單，以避免重複保險的情況發生，近期內也將督促農委會儘速來台東召開說明會，說明鳳梨釋迦收入保險的相關措施。

政府補貼 農民支付40％保費

劉櫂豪表示，農委會公告此次鳳梨釋迦保險期間為2021年11月1日至2022年4月30日，保費由農委會補貼50％、台東縣政府補貼10％、農民支付40％，將會設計2種保單，分別是保障每公頃收入45萬元保單，保費5914元，農民實際支付2366元；另保障每公頃收入40萬元保單，保費1682元，農民實際支付673元，收入計算基準將採「農糧署農情調查平均產量」乘以「台北市第一果菜市場平均價格」計算，以保單40萬元為例，只要平均產量乘以平均價格低於40萬元，將理賠差額給農民，讓農民不必因市場價格波動過低而擔心血本無歸。

劉櫂豪表示，近日颱風外圍環流帶來連日風雨，也造成釋迦農損失，鳳梨釋迦農民收入保險可保障農民基本收入。

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