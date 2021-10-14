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    饒慶鈴視察農損 籲農友拍照存檔

    圓規颱風外圍環流挾帶強風豪雨，造成關山地區部分水稻倒伏。（記者陳賢義攝）

    圓規颱風外圍環流挾帶強風豪雨，造成關山地區部分水稻倒伏。（記者陳賢義攝）

    2021/10/14 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕輕度颱風「圓規」雖未登台，但外圍環流挾帶強風驟雨威力強，連續豪雨造成台東地區水稻、小米及洛神倒伏成片，台東縣長饒慶鈴昨視察農損，呼農友第一時間先將災損情況拍照存檔並通報在地鄉鎮公所，並要求農業處速報中央爭取補助，降低農民損失。

    豪雨造成關山鎮部分水稻田呈現倒伏災情，許多農民一早就前往查看，憂心部分插秧較晚的稻子擔心授粉階段不完整，形成所謂的「空包彈」；而已結穗的水稻則是怕連日大雨造成倒伏，因泡水一久會出現發芽的情況，唯恐血汗白流。

    饒慶鈴昨由台東縣議陳宏宗等人陪同，前往關山鎮及海端鄉視察農作災情，對於強風造成稻米、小米、洛神等作物倒伏災情憂心不已。饒慶鈴表示，對於圓規颱風造成各種作物受損，倒伏情形陸續浮現，目前回報以水稻部分受損最多，截至昨日10點各鄉鎮市公所回報被害面積，包括關山鎮水稻60甲、海端鄉水稻10甲、鹿野鄉香蕉10甲等，損害程度2至3成。

    另外，包括釋迦、小米、洛神等也陸續傳出災情，提醒農民一定要向所在地鄉鎮市公所提出災害申報，農業處會盡快彙整災情，協助農民向農委會爭取風災補助，降低損失。

    饒慶鈴表示，為求迅速及便民，災害申報免帶地籍謄本，可直接在鄉鎮市公所用勾稽的，縣地政處已採便民服務。

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