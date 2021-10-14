豪雨恐致災 東縣昨下午臨時停班課

降雨達土石流警戒，台東縣長饒慶鈴昨日中午緊急召開主持土石流災害應變中心會議。（台東縣政府提供）

2021/10/14 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕輕颱圓規外環氣流威力驚人，造成台東縣內多處溪流警戒，且目前持續降雨恐有致災之餘，台東縣長饒慶鈴昨日中午緊急召開主持土石流災害應變中心會議，同時也宣布全縣下午停止上班、上課，臨時停班課決議又再招來民怨，怨嘆縣府為何總是慢半拍。

家長忙接小孩 抱怨縣府慢半拍

獲悉全縣下午停班課，許多家長立即放下手邊工作趕往學校接小孩，學校接送區擠滿家長，抱怨此起彼落。有家長表示，雨都下這麼久，還有潛藏土石流危機，縣府早該預料到了，也須因應提前宣布是否停班課，臨時宣布讓許多家長措手不及，感到相當困擾。

溪流警戒區 已先強制性撤離

饒慶鈴表示，全縣有30條土石流潛勢溪流紅色警戒及25條黃色警戒溪流、2處大規模崩坍黃色警戒，為確保附近民眾安全已先採取強制性撤離及預防性撤離，並於下午宣布停止上班、上課，呼籲注意安全，千萬不要鬆懈。

饒慶鈴表示，未來幾天仍會有持續降雨情況，提醒各鄉鎮市機關單位做好相關防災準備，縣府會全力協助。

綠色隧道淹水 持續關切情況

另針對綠色隧道淹水部份，縣府將與公路局協調處理，相關建設工程也責成建設處持續關切，留意各施工單位情況。此外，水保局表示，太麻里華源村曾有大規模崩塌過，提醒民眾特別注意。

土石流災害應變中心 一級開設

其次，台東縣1013土石流災害應變中心也在昨日上午11時30分成立一級開設，公告劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍，如違反規定將依法進行舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

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