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    圓規挾風雨 台東劃管制區開罰

    圓規颱風外圍環流昨天影響台東，富岡漁港外海掀大浪。（記者黃明堂攝）

    圓規颱風外圍環流昨天影響台東，富岡漁港外海掀大浪。（記者黃明堂攝）

    2021/10/12 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕圓規颱風外圍環流在台東地區帶來間歇性風雨，台東縣政府公告劃定向陽等區域為管制區，限制或禁止民眾進入，違者將依法舉發，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。 因12日中午之前豪雨恐造成山區落石坍方，南橫公路向陽至霧鹿路段及東河鄉北源台23線16-25k昨晚8點預警性封閉。

    限制或禁入 罰5萬起跳

    雖然未發布陸警，台東縣災害應變中心仍於11日下午4點成立，劃定「向陽山區及大武山區、各河川溪流水域（含土石流潛勢溪流）、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港等區域範圍」，為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍。

    外圍環流影響台東，縣府根據預報蘭嶼平均風力10級、最大陣風14級，宣布蘭嶼昨天停班停課，隨後也宣布綠島停班停課。

    成功警分局表示，在東海岸白守蓮海岸感受到風大雨大，而且已經看不到三仙台。雖是雙十連假最後一天，但馬路上並未出現大量人車，各景點遊客零零星星。

    110年公務人員高等考試三級考試於9日至11日舉行，台東考區設在東海國中，報名人數439人，昨天在間歇性風雨中應試，有考生被淋濕，所幸過程順利。

    外圍環流帶來長浪，海岸可見巨浪拍岸激起浪花，富岡漁港海浪還越過堤防，沖進港區。海警發布後，海岸仍有民眾觀浪，東海岸的加路蘭遊憩區有成群觀浪人潮，海巡單位拉起封鎖線，並勸離民眾。

    池上鄉慶福路與新生路口一棵大榕樹，不敵強大風雨侵襲，昨傍晚突然倒下，並壓到一部路過的自小客車，駕駛頭部受傷，送醫後已無大礙。池上鄉公所考量夜間風大雨大施作危險，預計12日再行移除，目前由池上分駐所員警在現場警戒及疏導交通。

    另外，在東河鄉台11線發生3起路樹遭強風吹倒事件，其中以台11線131.5公里處的路樹橫倒阻斷雙向車道尤為嚴重，所幸無人受傷或車輛受困，警方已移除障礙。

    欣泰號目前上架維修，無法在連假協助疏運。（資料照，記者陳彥廷攝）

    欣泰號目前上架維修，無法在連假協助疏運。（資料照，記者陳彥廷攝）

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