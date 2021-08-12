東縣拚提升醫療 打造慢經濟

「提升醫療+打造慢經濟」，台東縣長饒慶鈴（左）力爭健康暨高齡友善城市卓越獎。（記者陳賢義攝）

2021/08/12 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕「提升醫療+打造慢經濟」，台東縣爭取健康暨高齡友善城市卓越獎最高榮譽，縣長饒慶鈴親自率隊簡報，強調台東縣充滿天然、友善及健康元素，且正積極貫徹慢經濟，以及展現快思維的應變、高效率的服務，縣府也引進醫療團隊提升品質、推動5G遠距醫療服務，歡迎到台東慢慢過生活。

台東縣政府今年再度申請「縣市」組的「卓越獎」評選，歷經第一階段書面審查，選出台東與桃園2縣市進入昨日的口頭簡報，評選委員未來也將到台東進行第三階段實地訪查。

饒慶鈴表示，台東高齡化人口高達16%，醫療資源短缺且集中在台東市區，「健康不平等」是她及團隊要大力突破改善的地方。另外，也從各個面向持續努力，如推動無污染的有機友善農業、支持綠色能源，推動污水下水道建置等，同時鼓勵青年返鄉、吸引更多人到台東體驗，推動真善美的慢生活，希望以慢經濟帶動地方產業。

饒慶鈴表示，提升台東縣平均餘命、健康維護等相關議題，是她努力最多的部分，包括引進高醫團隊強化南迴醫療服務、協助台東馬偕通過重度急救責任醫院、擴增專科醫師及人力培訓、推動5G遠距醫療服務，更強化消防救護配備，提升救護車為行動急診室，在電光火石之間搶救生命。

經過2年多的努力，已有初步成效，根據內政部最新公布的2020年全國平均壽命，台東縣為76.5歲，比前1年增加0.17歲，2年來台東平均壽命增加比例全國第4。

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