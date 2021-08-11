台東》恩師遭酒駕奪命 義消憾CPR救不回

施廷宗（左）數月前與許老師在鐵人三項活動合影。（施廷宗提供）

2021/08/11 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市中興路與泰安街口8日晚間發生酒駕車禍，前公東高工許姓女教師開車遭撞身亡，路過的義消施廷宗第一時間為她進行CPR，不斷按壓的同時，發現竟是自己讀高職時的恩師，最後仍救不回，心痛不已。

25歲姜姓男子酒後駕車行經中興路與泰安街口時，高速撞到41歲許姓老師開的車子，再追撞民宅及4部汽機車，許女車子遭兩車夾擊，車體變形，在駕駛座內當場無呼吸心跳。

姜男酒精濃度達0.54毫克，涉酒駕致人於死罪嫌，經警方移送，前晚檢方諭令10萬元具保候傳。台東縣警方昨起也展開為期14天的酒駕大執法。

施廷宗在花蓮經營救護車公司，也是義消，車禍發生時剛好經過現場，趕緊救人，許女被拖救出來時已無呼吸心跳，他立即進行CPR，當下她毫無反應，他也沒認出她。

施廷宗說，旁邊有人一直叫「菱姊、菱姊」，他才發現正努力救的人竟是自己讀公東高工時的老師，當下慌了，但仍不敢停下按壓動作，直到消防局救護員架好急救儀器，才放手讓他們繼續搶救，並看著老師被送上救護車。

施廷宗說，老師很漂亮、很有愛心。老師今年台東舉辦鐵人3項活動時，老師是選手，他擔任救護員，老師很熱情來找他聊天，還拍了合照，沒想到再相見，竟然是生死相會。

台東市中興路與泰安街口8日晚發生車禍，前公東高工許姓教師受困車內（左車），當時無呼吸心跳，第一時間為他急救的路人，竟是她昔日教過的學生施廷宗。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法