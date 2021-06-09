台東住宿型長照機構 全面快篩

疫情延燒，台東截至7日累計有1648人接受快篩。（記者陳賢義攝）

2021/06/09 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）連續6天0確診，縣長饒慶鈴表示，已規劃好疫苗快打站計畫，並特別為住宿型長照機構住民及照服員進行全面快篩，也呼籲中央將長照機構的疫苗施打順位提前。

另外，大武警察分局於6月5日深夜發現民眾聚賭，縣府將重罰42萬，提醒民眾遵守防疫政策與措施，勿鬆懈與心存僥倖，也再次呼籲端午節不返鄉、親友間以視訊相聚，減低疫情散播的機會。

縣府自行購買2500劑快篩試劑

饒慶鈴昨天透過直播說明，台東連續6天0確診，目前累計確診21例。自5月27日開辦社區快篩站，截至7日為止，包含豐年機場，全縣已有16處快篩站且完成1648人次快篩、4人陽性，後續經PCR檢測2人確診。有鑑於北部有長照機構爆發群聚感染，台東縣也自行購買2500劑快篩試劑，全面針對長照機構住民及照服員快篩。

公費疫苗接種 拚日達8250人

針對未來大規模施打疫苗，饒慶鈴表示，縣府啟動公費疫苗接種計畫，目前縣內17個醫療院所及13個衛生所，預估每天最多可施打3450人，另也成立快打站，包含慈濟靜思堂及體育館，每天最多施打4800人，若疫苗充足，台東單日最大施打量可達8250人。針對住宿型長照機構住民及工作人員，也成立機動接種隊到機構施打。

中央市場防疫 假日分流管制

縣政府財政及經濟發展處表示，縣轄內以台東市中央市場為人口數最多之市場，為了要加強落實防疫措施，已規劃正氣路（中山路至光明路）、光明路（正氣路至復興路）及復興路（中山路至光明路）為「擴大管制區段」，並於假日規劃分流管制，星期六為身分證尾數雙數者、星期日為身分證尾數單數者採買。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法