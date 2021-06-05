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    首頁　>　臺東縣

    富岡濱海景觀大道二期工程 估9月完工

    2021/06/05 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕改善省道台11線富岡社區至小野柳段逢連假或寒暑假尖峰時段必壅塞的狀況，台東縣政府爭取經費辦理鄉道東56線道路（富岡濱海綠廊景觀大道）新闢工程，分2期開闢，目前第二期施工中，興闢長度540公尺、路平660公尺，經費1億7600萬元，預計今年9月完工。

    饒慶鈴︰趁疫情加速進行

    台東縣長饒慶鈴表示，交通工程不能因「疫」延宕，反而應趁疫情期間，加速工程進行，希望能在疫情穩定後提供居民和旅客更方便的交通。富岡港是台東最重要的聯外港口之一，同時也是縣民及遊客出入綠島和蘭嶼的重要交通樞紐，長期以來港區設施老舊及交通擁擠，因而4億元辦理富岡濱海景觀大道建設，將富岡港聯外道路東56線全線拓寬及綠美化，再搭配港區交通船碼頭改善，提供更高品質的交通和遊憩體驗。

    饒慶鈴表示，疫情嚴峻，各行各業都受到衝擊，縣府商請廠商加派人力多斷面同時施工，並將追加的660公尺道路刨鋪提早於6月辦理，維持經濟的基本運轉外，也可加速工程進行，盼疫情解除後提供富岡港客貨運的交通使用。

    縣建設處表示，富岡濱海景觀大道建設分為2期工程施作，第一期工程拓寬西段道路480公尺，經費1億7900萬元，已於2020年完成，第二期工程進行中，包括拓寬中段道路540公尺及後續追加重新刨鋪東段道路660公尺。

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