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    助傷者、亡者家屬 台東縣府設捐款帳戶

    撫慰太魯閣號事故罹難及受傷者家屬，台東縣政府成立社會救助捐款帳戶。（記者陳賢義攝）

    撫慰太魯閣號事故罹難及受傷者家屬，台東縣政府成立社會救助捐款帳戶。（記者陳賢義攝）

    2021/04/05 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕0402台鐵太魯閣號列車撞車事故造成重大傷亡，台東9名罹難者決定移靈台東市立殯儀館，昨日上午再迎接2名罹難者遺體返鄉。為撫慰太魯閣事故罹難及受傷者的家屬，台東縣政府已成立社會救助捐款帳戶，盼社會愛心踴躍湧入。

    台東縣警局啟動安家服務專案，昨日上午派遣4部巡邏車護送陳盈靜、劉奕辰2名罹難者遺體返鄉，並在台東市立殯儀館和慈濟師兄姊一起列隊向罹難者致哀，截至昨日已協助運回6位罹難者。

    饒慶鈴昨日上午由台東市長張國洲、台東火車站長楊舜安等人陪同，前往殯儀館慰問家屬，向亡靈捻香，隨後表示，目前縣府民政處及社會處除了在殯儀館設置溫馨告別關懷小站，社工及服務人員隨時陪伴家屬提供必要的協助外，後續也會繼續追蹤狀況。

    饒慶鈴表示，各界紛紛打電話表達協助及捐款意願，縣府設立0402鐵路事故捐款帳號，臺灣銀行臺東分行捐款戶名「臺東縣政府臺東縣社會救助金專戶」，捐款帳號：023-038-295107，捐款應註明捐款人姓名、電話、聯絡地址（匯款單備註欄註明指定用於「0402太魯閣鐵路事故關懷」），開立收據方式傳真至089-350154，縣社會處收到傳真核對匯款資料，確認款項無誤後，會立即開立收據寄送。

    饒慶鈴表示，非常感謝來自各界的關懷與捐款，他說，縣府會將每一筆善款善加運用，用在每位需要安慰、撫助的亡者家屬或受傷者身上，希望能夠幫助死傷者的家庭，協助他們早日走出這次的傷痛。

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