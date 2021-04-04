太魯閣號事故 台東籍有8人罹難

2021/04/04 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府昨天掌握縣籍罹難及傷者名單，車上311位乘客中，縣籍乘客68人，已知死亡8人、傷者37人，其中6人仍在花蓮住院，後續會繼續追蹤狀況，提供協助。

4具遺體送回台東

縣府表示，已知台東縣籍8名死亡名單有：長濱鄉李家興、卑南鄉陳玉珍、台東市卓思潔、陳品全、廖翊羽、陳盈靜、劉奕辰、莊建致等人。昨天已有4具遺體返回台東，目前縣府民政處及社會處台東市立殯儀館追遠廳附近設置溫馨告別關懷小站，社工及服務人員隨時陪伴家屬提供必要的協助。

縣府提供諮商及關懷

縣府表示，有關0402太魯閣號事故，縣府團隊及社會處應變小組將協助此次事故受傷及罹難者家屬度過危機，提供支持與協助有：及時心理諮詢、主動關懷服務、一戶一社工關心服務等，協助受難者及家屬早日走出此次的傷痛。

台東縣政府提供：24小時心理安心諮詢專線089-336575；24小時台東縣太魯閣事故關懷專線089-307731。

台東縣府前天公布全車共324位以V字頭身分證實名制訂票，但昨天確認V字頭乘客共139位，其中設籍台東有68位；確認身分的48位罹難者中，V字頭11位，其中設籍台東8位。

台東車站站長楊舜安說，這列車是花東人優先，V字頭或設籍台東均可優先訂票，但1個證號可訂4張票，有些人會幫別人訂票，所以訂票與實際搭乘者的身分會有落差。

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