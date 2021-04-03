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    首頁　>　臺東縣

    台鐵出軌乘客多台東人 縣府啟動救助機制

    太魯閣號花蓮出軌，台東火車站雖然無特別狀況，但台東人高度擔憂親友是否搭上這列車。（記者黃明堂攝）

    太魯閣號花蓮出軌，台東火車站雖然無特別狀況，但台東人高度擔憂親友是否搭上這列車。（記者黃明堂攝）

    2021/04/03 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕 針對台鐵408車次嚴重出軌意外事故，由於乘客多數為台東鄉親，縣府昨天在花蓮成立緊急應變服務窗口，另由1999縣民服務專線擔任相關對外洽詢單一服務窗口。台東市公所則在殯儀館設集中靈堂，供家屬辦後事。

    醫療服務設立專線

    縣府昨天下午召開「0402鐵路事故」台東縣災害應變中心會議，由縣長饒慶鈴親自主持，副縣長王志輝、警察、社會、衛生、原民、民政、交觀、國計、消防等單位共同參與，進行各項災害應變作業，並派員北上，設立花蓮前進指揮所，相關資訊將及時更新於災情看板（http：//59.125.241.181/dspost/ ），鄉親也可撥打1999縣民服務專線、醫療服務專線請撥 0922-983-276。

    台東市長張國洲表示，目前殯儀館的靈堂處於客滿狀態，不過，可以挪出一個靈堂做為集中靈堂，供罹難鄉親安置牌位。至於冰櫃不成問題，就算館內的不夠用，殯葬業者也會支援。

    衛局協助傷者轉院回台東

    至於罹難者大體有可能運回台東，縣府也協調市公所在殯葬方面給予家屬的協助，傷者若需轉院回台東繼續治療，衛生局會協調縣內醫療機構作最大的幫忙。

    縣長饒慶鈴昨晚趕到花蓮，慰問死者家屬，及探視傷者，市公所則協調殯葬業者到花蓮協助運回罹難鄉親的遺體，不過，殯葬園區今天仍依既定舉辦清明法會。

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