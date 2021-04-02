台東夏雪芒果 首批外銷香港400箱

台東縣長饒慶鈴（右二）昨天為夏雪芒果宣傳，表示將朝小包裝推廣。（記者黃明堂攝）

2021/04/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕今年夏雪芒果的早春果透過跨境生鮮電商，以每公斤賣價逾600元外銷國際市場，首波預購已達400箱（1000公斤），4月2日至6日更將在香港黃金週美食節亮相。

今起至6日 在香港美食節亮相

今年有部分農友透過剪枝、果園管理技術將夏雪芒果產期從5月下旬提早到3月下旬，配合產期提前，台東縣府昨天也提前展開行銷宣傳。包括縣長饒慶鈴、副縣長王志輝、市長張國洲、台灣好農董事長江衍宏等人共同宣傳。

饒慶鈴：多年努力 打響夏雪名號

縣長饒慶鈴表示，經多年努力，夏雪已打出名號，接下來要朝更小包裝做精緻行銷。除了外銷價格相當好，據她了解，今年國內預購的價格也達到每公斤180元到200元。縣府今年除持續公版紙箱和授權貼紙的補貼外，也將辦理果品評鑑。

調節產期 避開屏東、台南芒果

台東夏雪芒果目前全縣經授權種植的農民有89位、種植面積約120公頃，年產量約有60萬公斤，是最能代表台東的優質水果之一，台東農民也以更優秀的管理技術，調節產期提前到3月下旬開採，不僅錯開外縣市如屏東5月、台南6月的產期，也可以提早銷售曝光。

台灣好農江衍宏說，首波就主打港澳、新加坡等外銷海外市場，每箱2.5公斤裝，含運費每公斤價格600元以上，週週空運直送到海外消費者手上，不僅最新鮮也最美味，今年首波已賣出400箱，可見台東夏雪芒果品牌深植人心。

首波夏雪芒果搶攻香港復活節黃金週5日連假，在「第18屆香港春日美食節」搶先銷售，4月2日至6日將在香港會展中心3館的臺灣好農國際館亮相。香港春日美食節是香港年度大型購物美食展覽，因此要讓夏雪芒果搶先在市場曝光。

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