迎疫後觀光 台東機場空側道面整建動土

台東航空站「空側道面整建工程」動土，祥獅獻瑞祈平安順利。（記者陳賢義攝）

2021/04/01 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東航空站「空側道面整建工程」昨動土，工程總預算7.6億元經費，改善滑行道及停機坪鋪面強度，可爭取國際大型包機起降，促進台東國際觀光發展。交通部長林佳龍表示，政府現正為疫後台灣觀光做超前部署，台東是交通部觀光局推動六大國際魅力景區之一，一定要先把交通做好。

拚大型包機起降 總預算7.6億

動土儀式一開始就由鑼鼓陣、祥獅獻瑞熱鬧開場，林佳龍偕立委劉櫂豪等人連袂執金鏟動土，還分別從獅口取出代表「旺旺」、「好彩頭」的鳳梨和蘿蔔，隨後由林佳龍主祭，引領賓客焚香祈求工程順遂及動土。

林佳龍說，台東除了台東機場外，還配合蘭嶼、綠島機場做整建，而且導入設計美學，有國際級的建築師和設計團隊共同合作，一起迎接疫後來自國際的遊客，3地機場修建共投入21.3億元。

林佳龍：陸海運也同步建設

林佳龍表示，除了機場以外，還有環島鐵路，特別是南迴鐵路電氣化已經完成，現正推動花東鐵路的雙軌化，目前加上南迴公路，甚至南橫公路，近期內也會完成，搭配陸海空運，例如富岡漁港，現打造成跳島旅遊且具有交通的漁港，這樣的發展都是在為疫後觀光作準備。

劉櫂豪表示，台東機場因滑行道及停機坪已達設計使用年限，道面有補綻情形，影響承載強度，為確保飛機起降安全以及未來爭取大型國際包機的整備環境，爭取辦理改善工程，從評估、設計到發包、決標，期待完工後，就能讓波音737-800和空中巴士A320等飛機起降，將有條件爭取國際大型包機起降，甚至更進一步有安排定期航班的可能，促進觀光發展。

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