清明連假防塞車 台東南迴採分點、分時、分段交管

清明連假期間防塞車，台東縣多良火車站採車道分流管制，旅遊車輛行駛外車道。 （大武警分局提供）

2021/03/31 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕清明連假一連4天，為維護南迴公路（台9線）交通安全與順暢，大武警分局檢視今年春節假期等時段及歷年來清明節連續假期交通狀況，並且運用安朔交控中心大數據分析南迴公路易壅塞時段路段，規劃交通疏導執行計劃，分點、分時、分段管制，同時採車道分流方式疏導熱門景點車流。

大武警分局表示，預計清明連假將有返鄉祭祖及旅遊車潮大量湧入南迴公路，為了紓解車流，因此在草埔森永隧道及高架橋、多良火車站、金崙大橋、台9線395公里（車道縮減處）、太麻里金針山、櫻木花道風景區等人車聚集、易壅塞地點及路段，規劃警力，執行定點及機動交通疏導。

大武警分局配合大武工務段針對易壅塞路段交管措施，包括熱門景點多良火車站採車道分流，旅遊車輛行駛外側車道；金崙大橋北端禁止北上車輛左轉及橋上停車駐足；金崙大橋北端管制時段從2日中午12時至5日晚間8時，禁止北上、南下通行（客運除外）替代道路，一律由阡仔崙橋至金崙大橋南端出口後再行北上或南下。

至於台9線398.6公里至391.8公里（靠近台東、屏東交界處）大客車試辦專用道交管措施，2日上午9時至下午2時（北上線）在398.6公里至395公里處設置大客車專用道；5日下午1時至晚上7時（南下線）在391.8公里至395公里處設置大客車專用道。

其次，南迴公路依現行管制規定，3天（含）以上連假禁行砂石車，管制時間自2日到5日，每日上午9時至12時、下午4時至晚間7時兩時段，管制路段為金崙至壽卡間，禁止砂石車由台東往高雄方向行駛。

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