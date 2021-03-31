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    旅遊旺季要修路 綠島人台東縣府抗議

    綠島居民昨天到縣府抗議挑旅遊旺季施工。（記者黃明堂攝）

    綠島居民昨天到縣府抗議挑旅遊旺季施工。（記者黃明堂攝）

    2021/03/31 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕綠島獲中央補助4億元，分段改善環島公路，其中最熱鬧的南寮大街路段，縣府選擇在4月到10月的旅遊旺季施工，引發店家批判擋財路，百餘人昨天搭船到台東縣府抗議，縣府允調整工期。

    最熱鬧南寮大街 4月至10月施工

    包括鄉長謝賢裕、代表會主席何富祥及縣議員李數奼綠島三巨頭，昨上午率百餘位店家及民眾到縣府抗議。

    謝賢裕說，建設環島公路是鄉民期待已久的工程，好不容易獲中央補助，但因縣府處理不當，美意引起民怨。

    民怨旺季施工擋財路 盼延至10月

    何富祥說，綠島因天候影響，只有半年能做觀光生意，南寮大街一旦在旺季施工，遊客怎麼出入？店家怎麼做生意？盼縣府能將工期後延至10月開始。

    縣府允調整工期或分期施工

    店家也說 ，大家把店門關上，冒著暈船不適，大老遠跑來縣府抗議。業者指出，目前正在籌備開麵店，預計4月要開幕，迎接旅遊旺季人潮，不料縣府卻要在此時修路，根本沒辦法做生意。

    針對此事，建設處長許瑞貴回應提出2個解決方案，一是工期延到10月開工，但可能會施工遇到春節；另一方案是分期施工，先做排水溝，避開暑假後再做路面施工，但不論選擇何種方案，都會先做便道，這項答復獲鄉民鼓掌。

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