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    首頁　>　臺東縣

    綠島星空與古道解密之旅 有出國fu

    2021/03/30 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕離島偽出國！台東縣政府大力推展在地特色觀光旅遊活動，4月24日至25日推出2天1夜的綠島星空與古道解密之旅，活動安排包括騎乘電動車環島、在地美食製作、綠島星空導覽、探訪古道等，昨午起接受網路報名（https：//reurl.cc/ZQl2zQ），名額30位，依報名時間順序錄取，錄取結果將以電話或簡訊通知。

    30個名額開放網路報名

    台東縣長饒慶鈴表示，每年縣府都會推出多元且多樣的示範性遊程活動，期望民眾透過體驗而加強日常減碳愛地球的作為。綠島星空及古道解密低碳旅遊示範性遊程，將帶領民眾利用當地生態資源製作低碳餐飲，藉由星空導覽，體驗無光害星空，再深入綠島的過山古道，認識特有動植物生態，全程只騎乘電動機車或自行車等綠能交通工具，以永續旅遊的概念與旅客進行倡導與溝通，帶動旅客們減少一次性的垃圾，尊重當地社區的自然景觀與文化，共同推廣台東的「美」及「慢經濟」理念。

    須年滿18歲有機車駕照

    縣環保局表示，這次低碳旅遊示範性遊程，在綠島大自然的情景裡體驗不一樣的生活樣貌，透過使用在地栽種的花生，親手製作專屬美味的花生糖，傳承食物教育和飲食文化，活動優先給予歷年未曾參與的民眾報名，參加者僅須自行負擔住宿及船運費用，有提供電動機車、飲食及相關保險，參與者須年滿18歲且有機車駕照。

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