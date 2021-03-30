池上稻田龜裂 農友打古井見底

池上鄉慶豐村鄒家一口9米深的古井日前見底。（記者陳賢義攝）

2021/03/30 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕久旱未雨，台東縣知名「米鄉」池上鄉稻田已出現龜裂的情況，古井也見底，眼見4月水稻就要入土受漿，倘若缺水，稻穗就可能變成「空包彈」，農民憂心不已。

去年至今受理申請50口

台東縣政府建設處水利課表示，乾旱嚇壞農民，池上鄉從去年至今已受理50挖井申請，全台東縣約80個，而且井越打越深，從3、4米到現在的50米，預估還會有農民提出申請。

因應乾旱情況越來越嚴峻，為了供應關山鎮和池上鄉的灌溉用水，卑南溪主要支流新武呂溪水源被截流，不見原有的澎湃水流，只剩下涓涓流水。

池上鄉卑南溪畔的富興溼地也因缺水，園區內原本5個大水池，其中1個水深約1米的水池已完全乾枯、龜裂，隨處可見死亡蜆殼。

原9米深古井擬重挖50米

至於靠近海岸山脈下的魏家庄，水稻田是引用山泉水灌溉，也因山區沒水導致水稻田龜裂，農民擔心情況會更惡劣，索性將水稻耕除，望能領取休耕補助。池上鄉慶豐村鄒家一口9米深的古井也因乾旱見底，鄒姓老農憂心情況加劇，與兒子商量後，重新打了一口50米深的井，以求一榮永逸。

池上青農魏瑞廷說，水稻需要水的時間是4、5月孕穗期、抽穗期接著授粉、乳熟期 （俗稱入漿），這時候需要水，稻作灌溉用水將進入高峰，屆時如果還是沒水，會嚴重影響產量，稻穗變成空包彈。

水利署台東管理處表示，台東全縣有9個工作站，每個工作站都有不同的灌溉用水，目前池上鄉、關山鎮、長濱鄉採取輪灌，同時也啟動灌溉用井。

因現在水稻分蘗期要曬田和施肥，因此用水量尚未進入高峰期，還可因應，部分利用山泉水灌溉的稻田，因山區缺水，無法引水，才出現龜裂。

久旱未雨，」池上鄉稻田出現龜裂。（記者陳賢義攝）

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