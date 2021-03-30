為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    池上稻田龜裂 農友打古井見底

    池上鄉慶豐村鄒家一口9米深的古井日前見底。（記者陳賢義攝）

    池上鄉慶豐村鄒家一口9米深的古井日前見底。（記者陳賢義攝）

    2021/03/30 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕久旱未雨，台東縣知名「米鄉」池上鄉稻田已出現龜裂的情況，古井也見底，眼見4月水稻就要入土受漿，倘若缺水，稻穗就可能變成「空包彈」，農民憂心不已。

    去年至今受理申請50口

    台東縣政府建設處水利課表示，乾旱嚇壞農民，池上鄉從去年至今已受理50挖井申請，全台東縣約80個，而且井越打越深，從3、4米到現在的50米，預估還會有農民提出申請。

    因應乾旱情況越來越嚴峻，為了供應關山鎮和池上鄉的灌溉用水，卑南溪主要支流新武呂溪水源被截流，不見原有的澎湃水流，只剩下涓涓流水。

    池上鄉卑南溪畔的富興溼地也因缺水，園區內原本5個大水池，其中1個水深約1米的水池已完全乾枯、龜裂，隨處可見死亡蜆殼。

    原9米深古井擬重挖50米

    至於靠近海岸山脈下的魏家庄，水稻田是引用山泉水灌溉，也因山區沒水導致水稻田龜裂，農民擔心情況會更惡劣，索性將水稻耕除，望能領取休耕補助。池上鄉慶豐村鄒家一口9米深的古井也因乾旱見底，鄒姓老農憂心情況加劇，與兒子商量後，重新打了一口50米深的井，以求一榮永逸。

    池上青農魏瑞廷說，水稻需要水的時間是4、5月孕穗期、抽穗期接著授粉、乳熟期 （俗稱入漿），這時候需要水，稻作灌溉用水將進入高峰，屆時如果還是沒水，會嚴重影響產量，稻穗變成空包彈。

    水利署台東管理處表示，台東全縣有9個工作站，每個工作站都有不同的灌溉用水，目前池上鄉、關山鎮、長濱鄉採取輪灌，同時也啟動灌溉用井。

    因現在水稻分蘗期要曬田和施肥，因此用水量尚未進入高峰期，還可因應，部分利用山泉水灌溉的稻田，因山區缺水，無法引水，才出現龜裂。

    久旱未雨，」池上鄉稻田出現龜裂。（記者陳賢義攝）

    久旱未雨，」池上鄉稻田出現龜裂。（記者陳賢義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺東縣今日熱門
    F-5E墜海》悲劇重演！羅尚樺彈射重創頭部致命 如同朱冠甍翻版
    2021/03/23 06:21

    F-5E墜海》悲劇重演！羅尚樺彈射重創頭部致命 如同朱冠甍翻版

    1株賣百萬！「活體移植」百年茄苳 盜採集團被搗破
    2021/03/23 07:47

    1株賣百萬！「活體移植」百年茄苳 盜採集團被搗破

    F-5E墜海》羅尚樺彈跳頭部撞艙蓋重創致死？台東檢：不排除
    2021/03/23 10:28

    F-5E墜海》羅尚樺彈跳頭部撞艙蓋重創致死？台東檢：不排除

    F-5E墜海》邱國正向2失事飛官家屬致歉 強調戰機汰換會按部就班
    2021/03/23 11:43

    F-5E墜海》邱國正向2失事飛官家屬致歉 強調戰機汰換會按部就班 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播