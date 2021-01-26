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    首頁　>　臺東縣

    東漂旅遊推懶人包 台東縣府籲落實防疫

    春節假期台東將湧進遊客，縣府加強防疫。圖為加路蘭遊憩區。（記者黃明堂攝）

    春節假期台東將湧進遊客，縣府加強防疫。圖為加路蘭遊憩區。（記者黃明堂攝）

    2021/01/26 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府預期春節湧進遊客，針對縣內交通及旅遊資訊整理出「東漂」旅遊懶人包，也呼籲民眾務必落實防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離並做好自身防護。

    縣府表示，近年來推動有機觀光，主打「慢經濟」概念，在去年疫情肆虐，沒有外國觀光客的情況下，旅遊人次仍突破千萬，足見瘋台東熱潮。

    旅服中心 除夕營業至晚間8點

    交通及觀光發展處指出，台東轉運站旅服中心除夕營業時間為8點到晚間8點，初一開始恢愎正常8點到晚間9點；市區公車普悠瑪客運除了除夕當天服務至晚間7 點，其餘時間照常營運；鼎東客運山、海線春節期間皆照常營運，鼎東海線（8181玉里-成功）將配合台鐵夜車時間加開班次。

    2/9至2/18 計程車費率加成

    台東縣計程車春節費率加成實施期間為2月9日到18日止，全日按夜間加成標準收費，並另加收50元。

    更多相關「東漂」旅遊懶人包資訊將公佈在台東觀光旅遊網及旅行台東APP。

    縣府也鼓勵大家下載縣政APP 「TTPUSH」加入台東V型人，獲取數位金幣過好年。

    提醒戴口罩勤洗手保持距離

    近日疫情升溫，縣府在春節連假將持續在各旅遊服務中心、交通場站和公廁做好清潔消毒的工作，並加業者的防疫宣導，也呼籲旅客出入公共場所務必要配戴口罩、勤洗手、保持社交距離做好自身防護。

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