台東／南橫梅花盛開 宛如白雪蓋山頭

賞梅遊客看見眼前白皚皚的美景，立刻拿起手機捕捉令人醉心的畫面。（記者陳賢義攝）

2021/01/25 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕寒流一波波，南橫公路的梅花終於盛開了，微風吹拂，潔白峰瓣如雪花般緩緩飄落，童話世界般的美景令人眼花撩亂，幾處賞梅景點都湧入不少人潮；偕女友前往賞梅的小尤說，這個月他已三度前來，前兩次都撲空或只看見開了3成花，這次終於如願，驚嘆真的是太美了。

潔白花海讓人捨不得眨眼

三度來到南橫公路，眼前宛如白雪覆蓋山頭的美景讓小尤和女友不忍眨眼，立刻拿起手機捕捉這令人驚豔的畫面。他說，趁著寒流來襲，元旦他第一次到南橫賞梅，但只看到花苞，第二次寒流再到南橫賞雪，也只看見開了3成花，昨第3度到來終於如願完全盛開，潔白花瓣隨風飄落覆蓋大地，從遠處眺望就宛如雪景般美麗。

遊客要把握花期約一星期

位在南橫公路的新武部落，號稱擁有最美的花海，海端鄉公所也特地舉辦了「梅花季」，嘉明湖天馬登山隊協作馬男放下登山工作，逗熱鬧的擺起香腸攤。他說，今年的梅花較去年晚了20天，這2、3天才開始盛開，花期約1星期，歡迎大家結伴賞梅賞楓。

在海岸山脈鸞山部落的梅農何介臣說，這幾年大家都以為暖冬導致梅花晚開，但以農民曆來看，並非晚開花，這時候正是開花季節，梅花的花期是春節前1個月左右，今年春節是在2月12日，因此今年梅花前幾天才盛開是正常的，農作物是按照農民曆的時節走，還是老祖先厲害。

何介臣舉例指稱，2007年的春節是2月18日，當年梅花也是在1月20日左右盛開；去年春節在1月25日，結果梅花在元旦就盛開，所以今年這時候盛開，以農民曆來看算是正常。

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