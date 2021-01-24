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    卑南國中高子莘逆風飛翔 入圍全國普仁獎

    卑南國中三年級生高子莘以正面、積極態度看待人生困境，獲選入圍角逐全國普仁獎。（記者陳賢義攝）

    卑南國中三年級生高子莘以正面、積極態度看待人生困境，獲選入圍角逐全國普仁獎。（記者陳賢義攝）

    2021/01/24 05:30

    從小沒有爸爸 隔代教養長大

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東區普仁獎昨溫馨頒獎，計17位國中小學生獲獎，其中卑南國中三年級的高子莘以正面、樂觀、愛心特質脫穎而出，入圍角逐全國普仁獎；高子莘說，自小家境清寒，姊妹2人由外婆帶大，國一時外婆癌症過世，姊妹倆就隨著媽媽四處搬家，居無定所到處流浪，直到去年牧師的協助下，她和妹妹才能住在安心就學，感謝所有伸援的善心人士，，讓她覺得不孤單且擁有滿滿的愛。

    靈鷲山2003年創立普仁獎18年來，表揚8745位國中、小品德優良的學生，創辦人心道法師倡導三好「身好」、「口好」、「意好」，以及五德「正面」、「積極」、「樂觀」、「愛心」和「願力」，希望每位普仁小太陽心中萌發出善種子，以三好五德創造未來生命的良善循環。

    媽媽難撐家計 長期居無定所

    高子莘說，她從小就沒有爸爸在身邊，因為媽媽要出外工作，是由外婆扶養長大，直到外婆過世，才跟著媽媽，但媽媽的經濟狀況根本沒有辦法負擔她和妹妹的生活，也沒有穩定的居所，長期都在搬來搬去，後來在教會認識了牧師，透過社工將她與妹妹的監護權委託給牧師，所以姊妹倆現在都住在教會。

    牧師照顧 姊妹去年定居教會

    高子莘說，在她最困苦的時候，學校的師長都很關心她，教會的牧師的和師母也很照顧她，她也不斷的告訴訴自己不用害怕，即時再怎麼難過的事件，總有一天一定會過去，困境再大，她也一定能度過，畢竟還有許多愛她的人。不希望她這一代仍與上一代一樣，自許能與妹妹從她們這一代開始，讓家庭狀況變得更好，不要再和過去一樣。

    高：謝謝所有善心人的幫助

    高子莘說，謝謝所有善心的人士，在她最需要的時候，給予金援和溫暖，讓她感受到自己的家庭雖然不好，但這世界還很大，有許多願意幫助她的人。

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