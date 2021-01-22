炮炸寒單爺停辦 玄武堂：防疫優先

台東縣長饒慶鈴（右）與台東市長張國洲（中）昨天到玄武堂拜寒單爺後宣布停辦炸寒單。（記者黃明堂攝）

2021/01/22 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕炮炸寒單爺是台東知名的鬧元宵活動，為因應防疫，玄武堂昨天宣布今年停辦。台東縣長饒慶鈴及市長張國洲昨天到玄武堂拜會堂主李建智，先焚香拜寒單爺，隨後共同宣布停辦今年的炮炸寒單爺，一切以防疫為優先，並感謝李建智的配合。

活動舉辦32年 首度取消

李建智說，玄武堂接手奉祀寒單爺並推廣為全國知名活動，至今32年，未曾停辦，但為配合防疫，只好停辦。

籌備金逾百萬 恐打水漂

李建智說，相關籌備早已進行，光是預訂鞭炮所支付的訂金就超過100萬元，是現金付且不能退還，另外還有訂做制服，各項籌備費用已100多萬元，但為防疫，這點損失不算什麼。

炮炸寒單爺的習俗從1950年代在台東流傳至今，肉身寒單爺站在竹轎上接上四面八方炮火近身轟炸，震撼力十足，成為台東代表性元宵活動。

早期炮炸寒單爺被警方視為是幫派人士的活動，曾在70年代警方以治安疑慮，發布禁令，炮炸寒單因此停辦數年。在1989年時由玄武堂力爭復辦，此後年年主辦至今，未曾間斷，今年卻受疫情威脅，首次停辦。

至於是否在過年期間採取觀光管制措施？饒慶鈴表示，由於疫情，讓民眾更重視環境及健康，台東在這方面得天獨厚，如果在旅遊過程中落實防疫，盡量在空曠的地方就可以安全旅遊。她呼籲遊客來到台東，一定要落實防疫規定，就能平安過好年。

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