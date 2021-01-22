為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    炮炸寒單爺停辦 玄武堂：防疫優先

    台東縣長饒慶鈴（右）與台東市長張國洲（中）昨天到玄武堂拜寒單爺後宣布停辦炸寒單。（記者黃明堂攝）

    台東縣長饒慶鈴（右）與台東市長張國洲（中）昨天到玄武堂拜寒單爺後宣布停辦炸寒單。（記者黃明堂攝）

    2021/01/22 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕炮炸寒單爺是台東知名的鬧元宵活動，為因應防疫，玄武堂昨天宣布今年停辦。台東縣長饒慶鈴及市長張國洲昨天到玄武堂拜會堂主李建智，先焚香拜寒單爺，隨後共同宣布停辦今年的炮炸寒單爺，一切以防疫為優先，並感謝李建智的配合。

    活動舉辦32年 首度取消

    李建智說，玄武堂接手奉祀寒單爺並推廣為全國知名活動，至今32年，未曾停辦，但為配合防疫，只好停辦。

    籌備金逾百萬 恐打水漂

    李建智說，相關籌備早已進行，光是預訂鞭炮所支付的訂金就超過100萬元，是現金付且不能退還，另外還有訂做制服，各項籌備費用已100多萬元，但為防疫，這點損失不算什麼。

    炮炸寒單爺的習俗從1950年代在台東流傳至今，肉身寒單爺站在竹轎上接上四面八方炮火近身轟炸，震撼力十足，成為台東代表性元宵活動。

    早期炮炸寒單爺被警方視為是幫派人士的活動，曾在70年代警方以治安疑慮，發布禁令，炮炸寒單因此停辦數年。在1989年時由玄武堂力爭復辦，此後年年主辦至今，未曾間斷，今年卻受疫情威脅，首次停辦。

    至於是否在過年期間採取觀光管制措施？饒慶鈴表示，由於疫情，讓民眾更重視環境及健康，台東在這方面得天獨厚，如果在旅遊過程中落實防疫，盡量在空曠的地方就可以安全旅遊。她呼籲遊客來到台東，一定要落實防疫規定，就能平安過好年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺東縣今日熱門
    「關山玉石物語」實境體驗遊戲 帶你探訪關山小鎮人文
    2021/01/15 10:32

    「關山玉石物語」實境體驗遊戲 帶你探訪關山小鎮人文

    東北季風亂海象 台東離島船班16日起有異動
    2021/01/15 11:35

    東北季風亂海象 台東離島船班16日起有異動

    台東請中市府幫忙銷售鳳梨釋迦3000斤 足足賣了逾3萬斤
    2021/01/15 11:55

    台東請中市府幫忙銷售鳳梨釋迦3000斤 足足賣了逾3萬斤 影片

    寒流除害！ 池上鄉大波池泰國鱧大量凍死
    2021/01/15 12:12

    寒流除害！ 池上鄉大波池泰國鱧大量凍死

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播