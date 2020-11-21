台東限定 10家必吃消夜票選出爐

「星星部落景觀咖啡」位在卑南鄉197縣道上，可欣賞百萬夜景，有大片草地，抬頭可見台東美麗的星空。（台東縣政府提供）

2020/11/21 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕夜貓族衝了！吃炸雞、看夜景、超大水煎包，台東縣政府交通及觀光發展處臉書「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」舉辦台東必吃消夜票選結果出爐，網友提名51家店家經票選，「一飛衝天麻辣燙」等10間必吃消夜雀屏中選。

雞排、煎包、炸雞 老店、新血上榜

交觀處表示，獲選的10間必吃消夜類型各不同，有碳烤雞排、煎包、炸雞等，老店、新血全包括。一飛衝天麻辣燙麻辣湯頭以多種中藥材熬煮，店內招牌麻辣鴨血及豆腐是網友推薦必點美食。「七里香水煎包滷味」已開業27年，拳頭大小的水煎包，內餡多且飽滿，招牌甜辣醬更是一絕。「阿洲碳烤雞排」是20幾年老店，從攤位經營到店面，雞排會附上檸檬與洋蔥，碳烤醬汁也是老闆自己熬煮。「阿鋐炸雞」是台東熱門的炸雞店，台式口味炸雞擄獲不少遊客的心。「阿鶯碳烤雞排」同樣是老店，炭烤醬汁也是自己研發熬煮。

其次，「星星部落景觀咖啡」位在卑南鄉197縣道上，可欣賞百萬夜景，有大片草地，抬頭可見台東美麗的星空，且有多款飲品與輕食選擇。「春牛豆漿大王」每日現磨豆漿與米漿，飲品新鮮濃純。「嗑串．串串香」是台東目前唯一一間自助式串串火鍋，食材選擇多樣。「藍蜻蜓速食專賣店」是經典人氣炸雞店，炸雞全餐為網友推薦人氣必點，網友還特別推薦老闆媽媽每日親自熬煮的古早味紅茶。「蘇天助素食麵」已逾60年，炭火熬煮的手炒肉燥是招牌，米糕、乾麵、湯則是網友推薦必點餐。

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