抗疫拚觀光 東、屏共推消費券

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳（左二）與台東縣觀光協會理事長潘貴蘭（右二）共同推銷「東東消費券」。（記者黃明堂攝）

2020-03-21 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕武漢肺炎衝擊觀光，台東與屏東首次合作，攜手抗疫拚觀光！兩縣觀光協會共推「我愛東東消費券」，最高五百元的折扣，可以在東屏兩縣近百家旅店、商家現抵消費。

台東消費券升級版 最高500元折扣

東東消費券是「台東消費券」加入屏東業者的升級版，四到六月適用，有五百元、三百元、一百元及五十元的消費折扣，且一日多用、每日都用、愛用就用。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳與台東縣觀光協會理事長潘貴蘭昨天共同主持說明會，屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞及台東縣政府交觀處副處長王國政均應邀出席，訴求疫情雙東零確診，請各地遊客「一路向東」！

「我愛東東消費券」88業者參加

潘貴蘭表示，台東消費券三月推出後造成轟動，新成立的LINE群組僅幾天就超過萬人，臉書留言與圖片下載暴量，因此與屏東合作推出2.0版「我愛東東消費券」。

鄭宜芳指出，屏東以往合作對象都往北走，抓住台南、高雄，這次反方向操作，在疫情衝擊下，台東與屏東是國人還願意出來走的最好選擇，且南迴改通車後，只要一個半小時就到了，交通很方便。

目前已登記參加「我愛東東消費券」的業者共有八十八家，都是場域環境、防疾措施極佳的優質知名業者。

「我愛東東消費券」住宿使用時僅適用於官網訂房&電話訂房，可從屏東縣及台東縣觀光協會的臉書及LINE下載。

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