《台東》飛鼠一號試射場 議員促縣府拆除

台東縣議員陳政宗與環保等單位現勘，要求縣府須採取強勢作為，拆除南田火箭試射場基地。（資料照）

2020-03-19 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕晉陞太空科技公司「飛鼠一號」火箭二月十三日在台東縣達仁鄉南田村試射，遇海邊風切過大及滂沱雨勢終止射擊，在中央與地方引起高度關切，台東縣議員陳政宗與環保等單位現勘，強調中央至今仍無主導權責機關，火箭發射或試射相關法令及審議規範也未訂出，晉陞試射過程粗糙，縣府須採取強勢作為，拆除南田試射場基地。

縣地政處表示，函文限期改善廠商也有回函縣府，目前只有依違反「非都市土地使用管制規定」屬實繼續裁罰。另廠商不會主動告知縣府，都是縣府上網追蹤飛航公告訊息，未來縣府會持續追蹤，並轉知鄉公所。

議員指科技部認為晉陞未做好管制

陳政宗表示，立委高金素梅在立法院教育及文化委員會針對該事質詢，並臨時提案，指出違反使用土地、公共安全及環境影響等重大爭議，他因而邀集縣府相關局處、達仁鄉公所及代表會等民代、族人再次會勘。

陳政宗表示，高金素梅於本月四日針對晉陞火箭試射有關重大公安危機提出質詢，科技部回復目前正研議建置由學者專家組成的安檢小組，未來火箭是否符合相關安全規範，將由安檢小組協助確認其設計的安全與測試的完整性，回復清楚指出晉陞試射前，根本沒有做好安全管制措施，面對公共安全危機的處理極度敷衍、草率，台東縣政府應強烈譴責晉陞對這次火箭試射公共安全的漠視。

縣府兩次罰40萬元 逾期仍未改善

陳政宗強調，依據現行區域計畫法，晉陞違反「非都市土地使用管制規定」，經縣府兩次開罰計四十萬元，告知限期改善數次，甚且多次公開對外聲明「依據現行區域計畫法， 經限期變更使用、停止使用或拆除地上物恢復原狀而不遵從者，得按次處罰，並停止供水、供電、封閉、強制拆除或採取其他恢復原狀之措施」。上述歷程資料明確顯示，晉陞違法屬實，逾期未改善作為，根本藐視法令，站在監督縣府施政的立場，強烈要求縣府必須採取強勢的作為，拆除違法的南田試射場基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法