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台東防疫模擬線上授課 互動「卡卡」

台東縣教育處昨天進行線上授課演練，過程不太順利。（記者黃明堂攝）

台東縣教育處昨天進行線上授課演練，過程不太順利。（記者黃明堂攝）

2020-03-18 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕因應武漢肺炎可能造成學校停課，師生必須在家線上學習，台東縣教育處昨天進行線上授課演練，結果從頭到尾「卡卡」，師生隔空互動效果也與課堂上差很多，若真停課，還有很多挑戰待克服。

網速慢、音像不同步 上課吃力

教育處昨天在康樂國小進行線上授課演練，縣長饒慶鈴及處長林政宏在場觀看，全縣國中小一百一十位校長各別在學校視訊收看。

演練的老師及每位學生各別利用電腦及網路，模仿課堂環境進行互動式教學，但一開始就遇到網路斷掉，無法連線，學生不知如何解決，後來仰賴老師親臨操作，連上手機網路，總算正式上課。

大約五分鐘的演練課程，老師利用電腦秀出原本要在黑板呈現的教材，與學生互動實作，但因網速太慢，影像與聲音不同步，進行的很吃力。

演練的老師坦言，視訊光是要注意學生在電腦那一端有沒有專心聽課，就是一種挑戰；網路也是問題，萬一斷線就面臨補課。

饒慶鈴與110校長視訊 溝通也困難

線上授課演練後，饒慶鈴、林政宏與全縣校長召開視訊會議，一樣遇到網路問題，影像與聲音不同步，訊號接收嚴重延遲，溝通困難。

林政宏說，一旦防疫停課，師生必須線上學習時，有很多種模式可以進行，一種是預錄教學，昨日演練難度最高的視訊上課，目的是做壓力測試，之前網路都沒問題，正式演練就遇到網路問題，經他了解，昨天用的是學術網路，頻寬較小，但學生如各自在家，使用中華電信網路，應不會有網速問題。

官員指壓力測試 未來硬體會修正

林政宏說，疫情是危機，但也是轉機，正好可以讓學校學習建置良好的線上學習環境。

饒慶鈴說，對老師備課能力有信心，但不是每位老師都具備資訊能力，此時正好可以再度燃起老師們的熱忱，思考如何將實體授課轉向線上教學，設計更有互動性的教材，教育處也會在硬體資源進行修正，給予學校支援。

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