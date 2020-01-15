達仁火箭場 將依規定辦部落會議

晉陞太空科技在南田村建蓋火箭發射場，日前召開部落說明會議爭取認同，因不符程序遭達仁鄉公所否決。（記者陳賢義翻攝）

2020-01-15 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕晉陞太空科技公司在台東縣達仁鄉南田村達仁橋下建蓋火箭發射場，由於事前未徵詢部落意見及獲同意，致使上月廿七日首發試射中斷，晉陞繼前次公開說明後，十三日再於南田村召開部落會議，達仁鄉公所獲知後強調不符程序，否決會議正當性及表決權，要求依規定在廿天前正式函文陳報，並於公所舉行；晉陞董事長陳彥升表示，近期將依規定申辦部落會議。

據了解，經晉陞公開說明後，南田村民對於建火箭發射場並無太多異議，但村民陳玉秀追問晉陞董事長火前試射粉塵會不會污染及影響民生用水及農作，陳彥升斷然回應絕對不會。

村民高世輝表示，部落產業能否推出去，觀光發展是很重要，對於晉陞建置火箭發射場，他覺得滿吸引人，但要合法化，取得部落認同才能接續。部落會議主席林枚煌說明公所否決這次會議表決權，是因為不符程序，晉陞應在取得部落意見後，依程序函報公所，再正式召開部落會議。

另針對地點屬農牧用地的原住民保留地，涉違建及違反水土保持法，台東縣政府已連續開罰兩次計四十萬元，要求折除復原，相關單位已著手研商後續處置。

陳彥升表示，農曆春節前會先發放一筆兩百五十萬元的敦親睦鄰金給部落表歉意，近期也會再循正常程序向鄉公所正式申辦部落會議來表決，希望能取得村民認同。

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