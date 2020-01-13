台東縱谷大地繽紛季 雙收豐年慶打頭陣

阿美族青少年依傳統報信，邀鄉親作伙來同歡。（記者陳賢義翻攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縱谷大地繽紛季「萬物糧倉大地慶典」系列活動登場，新年第一檔阿美族「雙收豐年慶」昨在池上鄉農會大地劇場磅薄熱力唱跳，入口意象「檳榔樹之手」象徵祖靈用雙手守護著阿美族人，數百穿著傳統服飾族人熱情迎賓，跟隨耆老歡唱傳統歌謠及圍圈齊跳大會舞，藉由歌舞與神靈溝通，傳達恩賜予豐收的謝意。

阿美族數百族人齊聚池上 唱跳慶豐收

豐年慶活動由水保局台東分局、池上鄉公所及池上鄉農會共同舉辦，在兩期稻作都豐收後的農閒，號召九個部落數百位族人，老中青和小朋友都盛裝參與，以傳統歌舞感謝祖靈和土地賜予的豐收，祈求繼續眷顧永續。重頭戲是數百名阿美族人與遊客牽手齊跳大會舞，跨越族群心手相連，池上鄉農會還特別準備限量美食讓大家品嚐。

水保局台東分局長王志輝表示，與在地居民、部落和組織經過幾年的努力，已使「萬物糧倉大地慶典」成為串連在地資源及行銷地方特色的接地氣品牌，將持續集結多方力量，結合創新融舊的做法，把縱谷的人文、藝術、景觀及產業傳播出去。

池上鄉長張堯城表示，雙收豐年慶活動已邁入第二年，透過籌劃和參與，加深族人對傳統文化的重視及認同，入口意象和瞭望台是族人就地取材、共同搭建，象徵部落傳統精神指標。慶典前部落青年上街報信延續傳統，也廣邀民眾與族人挑戰千人齊跳大會舞；其次，豐年慶也凝聚了族人的向心力，且達成一起打造縱谷阿美族原住民文化展現新亮點共識。

18日關山拔蘿蔔、25日鹿野賞花海

縱谷大地繽紛季後續系列活動，還包括十八日的關山鎮拔蘿蔔及廿五日鹿野鄉二層坪花海，歡迎鄉親作伙鬥熱鬧。

池上鄉在地阿美族人與遊客圍圈跳唱大會舞。（記者陳賢義翻攝）

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