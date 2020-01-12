得票率53% 台東劉櫂豪連任立委

第15任總統副總統台東縣投票結果

2020-01-12 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕二○二○大選昨投開票結果出爐，總統副總統選舉台東得票數，仍是國民黨大幅領先，但區域立委四搶一，民進黨候選人劉櫂豪以四一四九三票，百分之五十三．○八六六得票率，擊敗國民黨候選人張志明及其他兩名候選人，順利連任。

劉拿41493票 張志明獲32737票

「你投票了沒？」成了許多民眾見面的問候語，還不忘了相互提醒不要忘了帶身分證，上午八點不到，各投開票所就開始聚集排隊等待投票及關心選情的民眾，還有熱心民眾來回提醒尚未投票親友儘速前往，許多旅外年輕人也特地返鄉投下神聖一票，行動不便的老人家和身障人士也不放棄權益，拄著拐杖或乘坐電動代步車，由家人攙扶和陪同前往投開票所，選務人員優先禮遇，排隊民眾也禮讓，台東縣長饒慶鈴上午十點半前往新生國小塑新樓第卅一投開票所投票，和大家一起排隊等待，上千個票匭在下午四點完成投票。

蔡英文獲44092票 韓國瑜67413票

選舉結果出爐，總統副總統部分，韓國瑜及張善政六七四一三票，得票率百分之五十八．二八一五；蔡英文及賴清德四四○九二票，得票率百分之三十八．一一九四；宋楚瑜及余湘四一六三票，得票率百分之三．五五九一。

區域立委方面，劉櫂豪四一四九三票，得票率百分之五十三．○八六六；張志明三二七三七票，得票率百分之四十一．八八四一；陳允萍三五二七票，得票率百分之四．五一二五；張坤和四○四票，得票率百分之○．五一六九。

饒慶鈴表示，全台東兩百多個投開票所投票狀況都非常順利，一早就看到投票的人陸續進到投開票所，下午四點投完一千多個票匭；投票完的結果是台灣團結的開始，相信台東鄉親也和她一樣對台灣充滿著信心。

國策顧問張甲長（左二）送當選匾額給劉櫂豪（右二）。（記者黃明堂攝）

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