台東市掃街 劉櫂豪、張志明催票

民進黨台東立委候選人劉櫂豪偕妻子站在宣傳車上向選民懇託。（記者黃明堂攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台東立委選戰將於明天分勝負，民進黨候選人劉櫂豪及國民黨張志明昨天都在台東市郊車隊掃街，今晚將在台東市區徒步掃街，全力催票。

劉櫂豪昨天偕妻子林子煊站在宣傳車上，在人口密集的大豐地區掃街，親自拿麥克風沿路拜託。他說，這場選舉關乎台灣的民主價值，關乎台東未來建設跟發展，拜託每個支持者一定要去投票，讓會做事的台東子弟劉櫂豪連任，繼續為大家打拚，劉櫂豪強調他一定會讓鄉親感到驕傲，會幫助台東一一解決建設不足的問題。

劉競選團隊還製作了用LINE粉絲好友的頭貼成為一個４號的圖形，希望能夠號召社群的朋友，協助催票，讓國際上看到台灣守護民主、守護自由及人權，展現的決心。

國民黨候選人張志明昨天上半場由台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲陪同，在東市富岡等外圍進行車隊掃街，下半場加入前台東縣長黃健庭，在豐年、豐田、新園地區，晚間在大豐地區拜票。

張志明說，台東選區太遼闊，怎麼跑都跑不完，很多人說沒有看過張志明，不認識張志明，但一定會投給張志明，因為張志明代表的是一個改革的符號，現在的做不好，就換他來做。

張志明說，在知本溫泉拜票時，很多飯店業、藝品店觀光業者說生意不好，有裁員的，有留職停薪的，百工百業很多遇到相同情況，連最基本的車票，還是很難買。這些問題「換我來做、換我來解決」！

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