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台東／春節南迴草埔隧道若全塞 改走舊台9線

南迴公路草埔隧道在春節期間如果塞車，車流將被疏導至舊台九線。（記者黃明堂攝）

南迴公路草埔隧道在春節期間如果塞車，車流將被疏導至舊台九線。（記者黃明堂攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕公路總局昨天公布春節期間台東疏運措施，針對南迴公路草埔到安朔新路段擬訂三階段策略，達最嚴重全隧道塞車時，將強迫車輛從安朔即改走舊台九線，以防隧道內發生事故為最高原則。

草埔路段未拓寬 可能形成交通瓶頸

公路總局第三區養護工程處公布春節疏運多項措施，與往年不同的是，今年有南迴公路安朔到草埔新路段，為出入台東車輛提供便捷道路，但也要嚴防大塞車。

工程處說，草埔隧道南口一出隧道就是草埔社區，屬於未拓寬路段，很可能形成交通瓶頸，隧道內設有一百多支監控攝影機，完全掌握四點六公里長隧道的行車動態，春節期間將有三個漸進式管制策略。

工程處：隧道安全第一 保持適度暢通

工程處說，隧道以南的車流若回堵到台九線與台九戊線（即舊台九線）交叉口時，將由警方疏導車流。如果車流往北回堵三公里（約隧道一半）位置時，將由警方改用手控號誌及疏導車流。

一旦全隧道回堵，也就是塞車約五公里時，將在知本到安朔端加強號誌控制，並在安朔端入口大幅加長紅燈秒數，強迫車流改走舊台九線。

工程處說，如果車流量大，確實可能產生台九線與舊線都塞車的情況，但隧道安全第一，應保持適度暢通，所以寧可舊線塞，也不能讓隧道動彈不得。

工程處表示，春節期間南迴公路車流本來就會增加，今年因新路段剛通車，應會有不少開車體驗的車輛。

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