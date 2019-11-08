台東優良仁醫張昕煥 隔空領獎

部東醫院發揮巧思，聯繫彰化醫院，透過LINE傳來獎座照，讓張昕煥「隔空領獎」圓夢。（記者陳賢義攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者陳賢義／台東報導〕衛福部台東醫院神經外科支援醫師張昕煥榮獲衛福部「第六屆優良暨資深典範醫師─閃亮新人獎」，原本計畫五日北上領獎，查閱看診期程發現當日還有診療，不忍病患撲空，決定留院看診，院方得知這份遺憾，主動聯繫張醫師的母院彰化醫院，透過LINE傳來獎座照，「隔空領獎」完成他的心願，昨還貼心的送上蛋糕祝賀。

專長逾20項 獲衛福部閃亮新人獎

從醫十年，張昕煥專長超過廿項，尤其擅長各式椎體手術，支援部東期間，曾遇逢一名來台旅遊的美東病患，因下背疼痛無法直立和步行，十月三日由台灣籍妻子攙扶進診間，迅速確診為「小面關節炎」，以藥物注射第三、四腰椎間，這名六十一歲的美東病患瞬間解除疼痛，不可思議的直呼「Miracle（奇蹟）」，還寫下感謝函，讚聲張昕煥能夠在半小時內正確診斷治療，醫術了得。

不忍病患撲空 頒獎日留院看診

經母院通知榮獲閃亮新人獎，還特別叮嚀要北上領獎，他當下翻閱看診期程，得知當日還有診療，立刻決定留診，並告知妻子無法前往。張昕煥說，能夠親自北上領獎固然欣喜，但病患的診療更重要，對於留院看診的決定並不後悔。

彰化醫院傳送獎座照 部東送蛋糕祝賀

得知張昕煥為了看診而選擇堅守崗位，部東發想圓夢小巧思，主動聯繫彰化醫院，用LINE傳送獎座照，部東醫院院長樊聖還特地買了蛋糕，讓張昕煥也能隔空受獎，並送上祝賀及感謝他對台東民眾的付出。

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