新石器時代繩紋陶 台東史前館仿製

台灣史前館辦理古代陶器工作坊，帶領民眾仿製菲律賓出土的古文物、阿美族傳統陶器及新石器時代繩紋陶器。 （記者黃明堂翻攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者黃明堂／台東報導〕台灣史前文化博物館辦理古代陶器工作坊，邀請國內外藝術家現場演示，帶領民眾仿製菲律賓出土的古文物、阿美族傳統陶器及新石器時代繩紋陶器，希望找出繩紋的紋路來源。

史前館前天起辦理為期四天的陶器工作坊，邀請菲律賓學者及史前館研究人員進行史前陶器專題講座，由四位菲律賓學者進行簡報分享，以菲律賓新石器及鐵器時代的陶器為主題，介紹不同遺址出土甕棺、石棺其所呈現的現象及與社會關係的連結。陶器實作課程學習菲律賓傳統陶器、仿製菲律賓國寶打呵欠陶罐及阿美族祭杯等傳統陶器製作工法。

史前館考古研究人員吳意琳介紹東台灣新石器時代遺址出土之繩紋陶器的形制與製作方式及其實驗研究的成果；實作課程觀摩學習菲律賓古代陶罐仿製、阿美族傳統陶鍋及繩紋小罐製作工法。

史前館表示，由實驗研究及比對出土遺物得知，繩紋陶罐以自然纖維製成的繩子纏繞於陶拍上，藉由拍打方式施紋飾。對於造成繩印之纖維以何種植物製成目前尚無定論，館方曾以麻繩、藺草繩實驗製作，結果對照史前陶器之繩紋，所呈現之紋路與出土文物並不完全相符，尚需更多研究。

館方另以構樹皮繩、月桃皮繩及輪傘草繩進行實驗研究製作，希望從中比對不同材質纖維造成繩紋之可能性。

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