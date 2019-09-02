搶救影像紀錄 南藝大助部落保存

2019-09-02

〔記者陳賢義／台東報導〕傳授民眾影帶保存的撇步，台南藝術大學音像紀綠所再次前入東台灣，一連兩天來到台東知本卑南族卡大地布部落，一連兩天帶領學員認識影像媒材、講解保存典藏知識體系，及DIY進行影帶清潔、拆解、修復至放映，轉動及重溫塵封已久的影像記憶。

深入卡大地布 教重現影帶技巧

繼今年五月在花蓮慈濟大學舉辦「家庭電影保存工作坊」後，南藝大音像紀錄所再次來到東台灣，和卡大地布部落族人分享影像保存的技巧。這次工作坊由文化部國家文化記憶庫計畫補助，一連兩天的課程帶領學員認識影像媒材、講解保存典藏知識體系，並徵集學員家中、部落的錄影帶，教導學員自己動手DIY，進行清潔、拆解、修復、放映，讓塵封角落已久的影像記憶再次轉動。

南藝大表示，卡大地布為卑南族四大部落之一，主要由日治時代遷居至此的三個氏族組成，母語有「團結、合併一起」的意思，二戰後國民政府取「ti-pul」的演變音，音譯為「知本」，反倒引申出「飲水思源」的意思。九○年代開始部落中生代開啟文化復振行動，恢復傳統祭典和青年巴拉冠傳統組織教育養成，開啟卡大地布內部集體的民族自決行動，現今部落各傳統組織延續這個意志，執行傳統祭典、民族文化教育工作，修復影帶播映出二、三○年前的記憶，重現漸為人遺忘的影像文化資產。

從日常生活做起 累積在地記憶

南藝大表示，「家庭錄影帶工作坊」最早於二○一三年由南藝大紀錄所教授井迎瑞發起，鼓勵民眾從日常生活做起，透過影像的保存及維護來累積在地記憶，搶救面臨丟棄命運的錄影帶，多年來持續巡迴全台各地，前進各鄉鎮社區，舉辦了逾廿場的工作坊，進行影像保存推廣及數位化服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法