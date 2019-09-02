搶救影像紀錄 南藝大助部落保存
列印

2019-09-02

〔記者陳賢義／台東報導〕傳授民眾影帶保存的撇步，台南藝術大學音像紀綠所再次前入東台灣，一連兩天來到台東知本卑南族卡大地布部落，一連兩天帶領學員認識影像媒材、講解保存典藏知識體系，及DIY進行影帶清潔、拆解、修復至放映，轉動及重溫塵封已久的影像記憶。

深入卡大地布 教重現影帶技巧

繼今年五月在花蓮慈濟大學舉辦「家庭電影保存工作坊」後，南藝大音像紀錄所再次來到東台灣，和卡大地布部落族人分享影像保存的技巧。這次工作坊由文化部國家文化記憶庫計畫補助，一連兩天的課程帶領學員認識影像媒材、講解保存典藏知識體系，並徵集學員家中、部落的錄影帶，教導學員自己動手DIY，進行清潔、拆解、修復、放映，讓塵封角落已久的影像記憶再次轉動。

南藝大表示，卡大地布為卑南族四大部落之一，主要由日治時代遷居至此的三個氏族組成，母語有「團結、合併一起」的意思，二戰後國民政府取「ti-pul」的演變音，音譯為「知本」，反倒引申出「飲水思源」的意思。九○年代開始部落中生代開啟文化復振行動，恢復傳統祭典和青年巴拉冠傳統組織教育養成，開啟卡大地布內部集體的民族自決行動，現今部落各傳統組織延續這個意志，執行傳統祭典、民族文化教育工作，修復影帶播映出二、三○年前的記憶，重現漸為人遺忘的影像文化資產。

從日常生活做起 累積在地記憶

南藝大表示，「家庭錄影帶工作坊」最早於二○一三年由南藝大紀錄所教授井迎瑞發起，鼓勵民眾從日常生活做起，透過影像的保存及維護來累積在地記憶，搶救面臨丟棄命運的錄影帶，多年來持續巡迴全台各地，前進各鄉鎮社區，舉辦了逾廿場的工作坊，進行影像保存推廣及數位化服務。

  • 學員聚精會神的DIY學習影帶修復技巧。 （記者陳賢義攝）

    學員聚精會神的DIY學習影帶修復技巧。 （記者陳賢義攝）

  • 南藝大音像紀錄所一連兩天來到台東知本卑南族卡大地布部落帶領學員認識影像媒材、講解保存典藏知識體系。 （記者陳賢義攝）

    南藝大音像紀錄所一連兩天來到台東知本卑南族卡大地布部落帶領學員認識影像媒材、講解保存典藏知識體系。 （記者陳賢義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法