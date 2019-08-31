《台東》大王國中廁所大改造 「原汁原味」

2019-08-31

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大王國中老舊廁所改建，結合在地排灣族采風和藝術，用兩萬多片舖貼的木頭壁磚、大型圖騰、帆布彩繪，還有「原汁原味」的木雕，美輪美奐的新風貌，不僅讓師生們使用更舒適，還能認識傳統文化，民眾驚呼怎麼可以這麼美！

結合在地排灣文化藝術

大王國中為原住民重點學校，七成以上學生為排灣族籍，廁所改建歷經三次會議，商請部落耆老、學校原住民及美術老師和社區居民集思廣益。昨為開學日，學生進教室前發現廁所變美了，好奇探頭進入，不敢相信眼前這麼美麗的所在竟是廁所，直呼好像美術教室。

石頭打造的洗手台、入口的木雕男女標誌，就連壁面也是木頭舖貼，廁所門板還暖心張貼不同琉璃珠的代表意涵，牆壁上還有排灣族傳統神話大型彩繪，巧妙的融合傳統與藝術。

「以後廁所生意會很好，還可以在廁所裡談戀愛，很有fu～」、「怎麼可以這麼美」、「整個很五星級耶」、「旁邊可以賣咖啡」落成照片PO上網，網友驚嘆太美了。

總務主任黃桂蘭則表示，學校一、三樓是女廁，二樓為男廁，都用了許多原住民的元素，包括大型壁畫，及因應廁所修建規定，如架設明管、無障礙空間等，利用彩繪帆布遮掩明管，及繪製帶有教育意義的圖騰，總工程費兩百七十萬元。

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