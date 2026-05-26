潛水被放鴿子 79歲阿北游近3小時獲救

當事人回到車邊大口喝水、喘氣。（記者劉人瑋攝）

台東今天發生溺水案件，79歲謝先生從友人船隻下海潛水，本該從杉原灣上岸卻未出現。當一群釣客在另一處「海賊灣」望著海面幫忙找人時，一位老人濕淋淋地被人載到現場，一聊才知是當事人，被「放鴿子」游了近3小時才上岸。他說，上次還曾被放鴿子游了6小時，以後找船要更注意。

今下午1時許，海巡人員正在台東市海濱公園演習溺水搶救，北方杉原灣傳出溺水時，還讓人疑惑「那又不是演習範圍」，再問原來是「來真的」，所幸船艦本就在海上待演習，立即派遣前往救援。

請繼續往下閱讀...

當時海、陸都有岸巡、海巡人員及船艇搜救，連原本報案的船長也在海上找，消防隊也急馳現場。另一處「海賊灣」的釣客卻見一老翁濕淋淋現身還討水喝，一聽到他「潛水被放鴿子」、「游了快3小時上岸」才知道這位就是大家正要找的溺水者。

謝先生說，自己搭友人船潛水打魚，浮上水面發現對方駛遠不見「被放鴿子」，這才照事先約好的游到杉原灣，因海流向岸際才能游了近3小時、3海浬遠上岸。

謝先生說，上岸後有打電話給船長但對方未接。謝先生說，20年前另位船長打瞌睡、船隻漂走，自己游了6個小時才上岸，「當時都沒事了，現在更沒問題」，他也因此拒絕被送醫檢查，但他也表示，下次要找潛水船隻要注意船長是否粗心。

友人小船和海巡人員在海上找。（記者劉人瑋攝）

岸巡人員在陸上找。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法