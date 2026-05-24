台東母語歌唱賽花招多反落馬 合唱團楊宇瑞靠扎實唱功奪冠

楊宇瑞興奮躍起，一路含淚上台，與評審老師相擁也令人感動。（縣府提供）

台東今舉行第二天的「台灣母語日 國中小學本土語言歌唱比賽」，由於來到原住民語賽事，表演所呈現難度更高，卻有觀眾發現，「道具、動作或花招愈多的學生，反而一一落馬」。大武國小的楊宇瑞，本身就是合唱團員，憑藉經常的練習與堅強的實力獲國小高年級組冠軍，當他得知自己奪冠、努力沒白費，一路從台下喜極而泣上台領獎。

比賽分2天進行，依國中、小各分高、中、低年級組，雖然台東學校與學生人數原本就較少，但陣仗絕不含糊，甚至可說「有點誇張」，讓在場家長看了大吃一驚。其中，高年級組首先開場的女同學身著排灣族服，唱得卻是卑南族南王部落的「媽媽的花環」。主辦單位縣教育處說，只有分閩、客、原住民語三組，因此「只要是報名原住民語組，唱不同族歌曲也可以」。

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再者，許多選手實在是非常用心，有人幾乎是「帶著整組樂團上場」，有學生還帶著布偶上台互動，邊唱邊演有如看「歌舞劇」的既視感，還有卑南族女學生唱古調，帶著鈴邊敲邊唱，舞蹈動作根本就和老人家一樣標準。看得二樓觀眾席的排灣族家長驚嘆「是被祖靈附身嗎？好像卑南族老人家，那動作一模一樣！」

但令家長吃驚的是，所有大陣仗的學生少有人脫穎而出，原來規則早就寫好，依教育處公布，歌唱技巧與咬字發音就各佔35%，最後的30%是台風與特色等平分。家長說「先把歌唱好、不要走音最重要！」。果然教育處也表示，帶太多道具，就算有樂團，也等同於把自己的難度堆高，善用則加分，反之還扣分。

本屆多是排灣族學生獲選，其中國小高年級組還是本為合唱團的大武國小楊宇瑞，當他獲知自己奪冠，高興地從台下椅子上躍起，由於本來就勤於練習，努力獲得回報、喜極而泣，評審說，「他一路哭上台，台下的大人既覺有趣又為其感動」。

大武國小的楊宇瑞，本身就是合唱團員，憑藉經常的練習與堅強的實力獲國小高年級組冠軍。（縣府提供）

楊宇瑞一路含淚上台，與評審老師相擁也令人感動。（縣府提供）

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