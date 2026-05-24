綠台東縣黨部全國黨代表4搶3 老黨員：很久沒那麼激烈

選票太大張，導致票匭早滿，選民只能雙手硬塞，發力投票。（記者劉人瑋攝）

今天是全國民進黨各黨部進行黨內選舉，雖年底大選人馬底定，也拍好了定裝照，但事關未來各派系獲取中央資源，全國黨代表出現4搶3情況，各路人馬不停催票，找黨員前來投票。老黨員說，很久不見如此激烈。但焦急的是各方勢力，許多黨員還是發生證件未帶狀況，年底大選才是決定關鍵。

這次是台東民進黨第20屆主任委員、縣黨代表及第22屆全國黨代表選舉。一早投票踴躍，本次改選，主委由現任主委張鈺晨一人同額參選，全國黨代表則呈現4人爭奪席次，縣黨代表多達23人角逐，縣黨代表由於選票太大張，選民再如何「對摺再對摺」，一樣塞滿票匭，選務人員只能協助硬塞。

請繼續往下閱讀...

這次黨代表參選者有吳麗君、簡維國、沈姿伶、翁聖惠等4人，各自對應著皆是不同縣議員或議員本身，翁則因是黨部執行長，是被認為是黨部的青壯派，她同時也代表這次綠營競選台東市長。

只是，翁聖惠參選之路波折不少，提名前甚至一度發生市長參選人「難產」。台東市市代、縣黨部執行委員王泰捷表示，翁由於本身不曾有任何選舉經驗，「一出場就要選市長」難免心中惴惴，也是黨部在多番溝通並鼓勵才讓她披掛上陣，黨部認為，就是需要推出形象清新的年輕政治人，才有別於藍營，供台東人有更多選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法