台東成港、澳客旅遊「熱點」 黃建賓籲交通部開拓兩地直航包機

立法院院會今（24日）進行行政院長卓榮泰施政報告並備詢。圖為立委黃建賓質詢。（記者陳逸寬攝）

立法院今繼續行政院施政總質詢，並邀請行政院長卓榮泰列席備詢。期間，國民黨立委黃建賓在質詢中關注台東觀光發展，特別針對港澳包機直航議題提出建議。他指出，交通與觀光密不可分，台東若要帶動人潮與經濟，需強化對外交通連結。根據交通部統計，港澳旅客為我國入境旅客第三大來源，且具備消費力與地理距離近等優勢，但長期相對被忽視。

立法院院會今（24）安排繼續施政總質詢，邀請行政院院長卓榮泰提出施政方針及施政報告。

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黃建賓表示，過去已多次向中央反映，希望推動台東與港澳之間的包機直航，並強調此舉有助於拓展東部觀光市場，提升地方經濟動能。他也提到，先前已與相關部會溝通，獲正面回應，在此次質詢中再次要求交通部表態支持。

對此，交通部長回應指出，目前花蓮已有港澳包機成功案例，若台東縣政府提出申請，交通部將全力協助推動相關作業。黃建賓進一步建議，應由台東縣政府、陸委會與交通部共同合作，加速推動包機直航計畫，獲交通部正面回應，表示將站在協助立場推進。

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