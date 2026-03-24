東河鄉農會6理事遭罷免 知情者：海線選舉可能生變

東河鄉農會舉行理事罷免案，背後牽扯的則是縣議員、縣長選舉佈局。（記者劉人瑋攝）

下屆東河鄉農會人事案爆出現任總幹事與理事之爭！6名理事本要罷免現任總幹事未果，想不到今早舉行臨時會6理事在衝突、圍困代表中被罷免。知情者表示，其實背後牽扯的卻是縣議員樁腳結構，海線選舉可能因此生變。

遭罷免的6名理事，曾在去年12月向縣府陳情，指出理事長顏世偉未在法定期限內召開理事會，導致無法審查115年度預算，影響農會運作與農民權益，一名理事表示，「理事長未執行職務，陳情後甚至連縣府也表現消極」。

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這6理事向縣府陳情同時，去年12月向農會提案要求召開臨時理事會，處理「總幹事廖博民不適任案」。但到同年12月底，東河鄉農會召開第20屆會員代表第1次臨時會，會中決議反對解聘案，並收回理事會部分職權、暫停召開理事會。

今日召開第2次臨時會通過罷免6名理事案，職缺將由候補理事依序遞補。只是遭罷免理事表示，「今天都差點打起來了，要不是現場有警察，肯定大家混戰，只是對方20多人，我們才6人，下場也不會好到哪」。

理事表示，開會期間全程混亂，甚至有理事受困車上、不讓下車，差點無法開會。但最終9名理事與代表們出席人數超過2/3，順利召開臨時會，並以多數通過，職缺將由候補理事依序遞補；理事長顏世偉不願多談，僅表示「一切照程序，合法、和平、合理。」

知情者表示，現代總幹事廖博民即將卸任，農會內部本有成員有意出面接任，但不知何因生變，又另有人馬出面角逐，「看來是出面角逐的新面孔輸了」，此間重點不僅是這些總幹事所掌握的農會資源與人力，這些人馬同時也代表著不同縣議員樁腳，同時也攪動地方選情，間接也讓縣長大選在海線的佈局受影響，「這是牽一髮動全身」。

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