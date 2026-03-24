台東焚化廠冒黑煙異味惹恐慌 環局稱垃圾過濕、議員認不合理

台東焚化廠屢傳排煙超標，議員要求停爐檢修。（記者黃明堂攝）

台東縣垃圾焚化廠去年才營運並完成單爐歲修，未料近日深夜卻傳出排黑煙及異味問題，引發地方居民恐慌與多位縣議員的高度關切。台東縣議員張國洲今天於議會質詢時指出，昨晚至凌晨4點左右，焚化爐排放的一氧化碳數值嚴重超標，甚至一度接近標準值120的兩倍之多。環保局長黃權煒強調是因垃圾過濕，且已迅速控制。

張國洲說，他在凌晨4點半親自前往現場查看，發現煙囪持續排放黑煙且空氣中瀰漫難聞異味，質疑環保局將問題歸咎於「燒到濕廚餘」的說法並不合理，因為過去遇到梅雨季或大雨時，監測數值皆能維持正常，要求環保局應重新檢視設備穩定性。

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針對議員的質詢，黃權煒回應表示，昨晚8點多接獲反映後已立即派員檢測，初步判定鍋爐設備並無故障，黑煙與數值超標主要是因為垃圾車傾倒的廢棄物中濕氣過重，導致燃燒不完全所致。

黃權煒解釋，當爐內燃燒反應過於劇烈或氧氣供應不足時，會產生這種現象，一氧化碳及二氧化硫超標時間約持續一個半小時，但在晚間9點多已將狀況控制住，目前的氣體監測數據均已恢復在安全範圍內。

這份說明並未平息議會的質疑。議員周達三、鄭崗山、簡維國、黃治維及林參天等人聯合表示，焚化爐重啟兩年多來已多次發生類似問題，環保局每次都宣稱設備與監測沒問題，對非專業的民眾而言難以信服。

張國洲更嚴厲要求，既然前年才重新整修啟動的設備卻頻頻出狀況，環保局應考慮讓2號爐先行停爐，進行正式且全面的修復與檢查，待確認安全無虞後再重新開啟，以誠實透明的態度化解地方民眾對戴奧辛等空污物質的疑慮。

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