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    首頁 > 臺東縣

    台東池上鄉公所啟動耐震補強 4月3日起遷至原圖書館辦公

    2026/03/24 09:33 記者黃明堂／台東報導
    台東縣池上鄉公所將展開耐震補強工程。（記者黃明堂攝）

    台東縣池上鄉公所將展開耐震補強工程。（記者黃明堂攝）

    陪伴池上鄉親走過將近一甲子歲月的池上鄉公所，自民國60年建築完工至今，承載了無數地方記憶與服務點滴。面對近年來頻繁的地震挑戰，經專業耐震詳評檢測確認，現有建物結構有進行補強的急迫性。為了確保同仁辦公及鄉親洽公的絕對安全，鄉公所宣布將啟動為期約兩年的耐震補強工程。

    考量到若採「分區施工」將產生巨大的噪音與動線混亂，恐嚴重影響辦公品質並對民眾造成不便，經審慎評估後，鄉公所決定整體暫時搬遷至大埔村大埔49-1號（原圖書館）繼續為民服務。

    這項重要的搬遷作業預計於4月3日至4月7日進行。搬遷期間，因電話移機及網路裝設作業，各項公務服務將暫時停止；其中4月7日當天僅受理緊急案件，待系統完備後會儘速處理，並力拚於4月8日全面恢復正常運作。

    位於中西二路50號的「農藥殘留檢驗站」並未隨之遷移，仍維持在原址提供服務。鄉公所表示，雖然整修期間預計長達兩年，會帶來些許不便，但為了換取未來更安全、舒適的洽公環境，請鄉親見諒與支持。未來整修完成後，池上鄉公所將以嶄新的面貌，繼續在原址陪伴鄉親邁向下一個年代。

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